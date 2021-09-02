Tatar, Kazakistan eski Milletvekili Dosmukhamet Nur Ahmet’i kabul etti

02 Eylül 2021 Perşembe 11:16
Hali hazırda özelde Kazakistan genel ölçekte Türki cumhuriyetlerle kültürel ve sportif faaliyetlerin geliştirilmeye çalışıldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, ilişkilerin kalıcı olması için kurumsal anlamda da birtakım ilişkilerin kurulmasının gerekliliğinin altını çizdi. KKTC’nin TÜRKSOY gibi kurumlara üye olmasının barındırdığı potansiyel ve yarattığı fırsatların önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, “İnşallah yakın gelecekte birtakım toplantılara katılacağımızı söyleyebilirim” dedi.
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