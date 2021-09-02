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Tatar, Kazakistan eski Milletvekili Dosmukhamet Nur Ahmet’i kabul etti

Kabulde gerçekleştirdiği konuşmada, Kazakistan Eski Milletvekili Dosmukhamet Nur Ahmet’in Türkiye Cumhuriyeti ile olan ilişkisi ve KKTC’yle ilgili görüşlerinden duyduğu mutluluğu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, kardeş ülke Kazakistan’daki soydaşlarımızla ilişkilerin geliştirilmesine yönelik arzusunun altını çizdi.

02 Eylül 2021 Perşembe 11:16
Tatar, Kazakistan eski Milletvekili Dosmukhamet Nur Ahmet’i kabul etti

Hali hazırda özelde Kazakistan genel ölçekte Türki cumhuriyetlerle kültürel ve sportif faaliyetlerin geliştirilmeye çalışıldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, ilişkilerin kalıcı olması için kurumsal anlamda da birtakım ilişkilerin kurulmasının gerekliliğinin altını çizdi. KKTC’nin TÜRKSOY gibi kurumlara üye olmasının barındırdığı potansiyel ve yarattığı fırsatların önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, “İnşallah yakın gelecekte birtakım toplantılara katılacağımızı söyleyebilirim” dedi.
 
“KIBRIS TÜRKÜ, BARIŞ HAREKATI VE TÜRK ASKERİ SAYESİNDE HUZUR VE GÜVENLİK İÇERİSİNDE YAŞIYOR”
KKTC’nin Türki cumhuriyetlere kurduğu ilişkilerde bir takım şahsi gayretlerin de önemli rol oynadığını kaydederek bundan duyduğu mutluluğu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, kalbi KKTC için çarpan Türki cumhuriyetlerden dostların KKTC’ye yaptıkları katkılara değindi.
“Bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü. Kıbrıs Türk Halkı olarak biz her zaman barıştan yana olduk” diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Mutlu Barış Harekatı ve Türk askeri sayesinde Kıbrıs Türkü’nün huzur ve güvenlik içerisinde yaşamını sürdürdüğünü kaydetti.
 
“EGEMENLİKTEN ASLA VAZGEÇİLEMEZ”
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Kıbrıs Türk Barış Kuvveteleri Komutanlığı’nın KKTC’deki mevcudiyetinin Rum tarafına da güçlü bir mesaj verdiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, bir ülkede istikrar olabilmesi için güvenliğin ne denli önemli olduğunu ifade etti.
Afganistan ve Suriye özelinde yakın coğrafyamızda yaşanan savaşlardan da bahseden Cumhurbaşkanı Tatar, 1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle verdiği mesajda dünyadaki tüm savaşların sona ermesi temennisinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Halkı’nın bu topraklarda mücadeleyi var olabilmek için verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, egemenliğin önemine vurgu yaparak, Türkiye’nin garantörlüğünden ve egemenlikten asla vazgeçilmeyeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, Türki cumhuriyetlerin oluşturacağı birliklere KKTC’nin de üye olması ve aramızdaki güçlü bağların geliştirilmesi arzusunu yineledi.
Cumhurbaşkanı Tatar, Kazakistan eski Milletvekili Dosmukhamet Nur Ahmet’in şahsında tüm Kazak halkına sevgi ve selamlarını iletti.
Kazakistan eski Milletvekili Dosmukhamet Nur Ahmet de konuşmasında Cumhurbaşkanı Tatar’ın kalbinin Türk dünyası için attığını belirtti. Dosmukhamet Nur Ahmet, Cumhurbaşkanı Tatar’ın seçimi kazanarak Cumhurbaşkanlığı görevine gelmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Kabulde, UBP Milletvekili Ahmet Çaluda ile Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı da hazır bulundu.
 

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