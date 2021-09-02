Tatar, Kazakistan eski Milletvekili Dosmukhamet Nur Ahmet’i kabul etti

Kabulde gerçekleştirdiği konuşmada, Kazakistan Eski Milletvekili Dosmukhamet Nur Ahmet’in Türkiye Cumhuriyeti ile olan ilişkisi ve KKTC’yle ilgili görüşlerinden duyduğu mutluluğu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, kardeş ülke Kazakistan’daki soydaşlarımızla ilişkilerin geliştirilmesine yönelik arzusunun altını çizdi.