Tatar, Kaseinov’u kabul etti

Tatar: “Temennim, ilerleyen zamanlarda KKTC’deki bir yerleşim yerinin de kültür başkenti olarak ilan edilmesidir''

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın (TÜRKSOY) eski genel sekreteri Düsen Kaseinov’u kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, “TÜRKSOY camiasında Kıbrıs Türkü’nün de yeri olduğunu” ifade ederek, KKTC’nin TÜRKSOY’a gözlemci üye olarak kabul edildiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Yıllardır sanatçılarımızın, yazarlarımızın farklı etkinliklerde yer aldığını” belirterek, “KKTC’nin, Türki Cumhuriyetlerin Doğu Akdeniz’deki temsilcisi olduğunu” söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Temennim, ilerleyen zamanlarda KKTC’deki bir yerleşim yerinin de kültür başkenti olarak ilan edilmesidir bu, gurur verici olacaktır. KKTC bir Türk devletidir. Kıbrıs Türk halkı da kendi kültür ve sanatını yaşatma çabasındadır” ifadelerinde bulundu.

Tatar, Düsen Kaseinov’a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Danışmanı Anıl Kaya da hazır bulundu.