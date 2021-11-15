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Tatar, Karamollaoğlu’nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin 38. Kuruluş Yıl Dönümü etkinliklerine katılmak üzere ülkemizde bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu kabul ederek görüştü.

15 Kasım 2021 Pazartesi 22:45
Tatar, Karamollaoğlu’nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin 38. Kuruluş Yıl Dönümü etkinliklerine katılmak üzere ülkemizde bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu kabul ederek görüştü. Kıbrıs’ın Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1571 yılındaki fethinden itibaren Kıbrıs Türkü’nün adadaki mevcudiyetine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, adanın İngiltere’ye kiralanmasından beridir Kıbrıs Türkü’nün var olma mücadelesi verdiğini belirtti.

“ADADA İKİ AYRI DEVLET VE İKİ AYRI HALK VARDIR”

1974 öncesi Kıbrıs Türkü’ne yönelik Rum-Yunan ikilisi tarafından yapılan saldırılara ve katliamlara atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Anavatan Türkiye’nin her zaman bu adada çok büyük bedeller ödeyen Kıbrıs Türkü’nün yanında olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, adaya Mutlu Barış Harekâtı ile barışın geldiğini ve adada iki ayrı devlet ve iki ayrı halk olduğunun altını çizdi.

“KKTC’NİN GELİŞİMİ İÇİN ANAVATAN TÜRKİYE’NİN DESTEĞİYLE HER ALANDA ÇOK BÜYÜK MÜCADELELER VERİLİYOR”

Kıbrıs Türkü’nün çok büyük bedeller ödediğini, özgürlüğünden, egemenliğinden ve Türkiye’nin garantörlüğünden asla vazgeçmeyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, olası bir antlaşmanın ancak egemen eşit iki devletin iş birliğine dayalı olabileceğinin altını çizdi.

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KKTC’nin gelişimi için Anavatan Türkiye’nin desteğiyle her alanda çok büyük mücadeleler verildiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin güçlenerek Doğu Akdeniz’deki hak ve çıkarların korunacağını söyledi. Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin ardından Türkiye ile ilişkilerin her alanda ileriye taşındığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC üniversitelerinde yüzlerce farklı ülkeden öğrencinin eğitim gördüğünü ve her ülkeyle ticaret yapabilme kapasitesine sahip olduğunu vurgulayarak tüm bunların daha da gelişeceğini belirtti.

 “FEDERASYON MODELİYLE HEDEFLENEN, TÜRKİYE’Yİ KIBRIS’TAN KOPARMAKTIR”

Cumhurbaşkanı Tatar, tek egemenliğin söz konusu olduğu federasyon modeliyle hedeflenenin, Türkiye’yi Kıbrıs’tan koparmak olduğuna vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Tatar, yapılan antlaşmalar gereği İngiltere’ye kiralandığı tarihten beridir, Kıbrıs’taki statü değişikliğinde söz sahibinin Türkiye olduğunu, lakin bunlara rağmen büyük bir hukuksuzluk örneği sergilendiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ın milli bir mesele olduğunu ve asla taviz vermeden mücadeleye devam edeceğini kaydetti.

 KARAMOLLAOĞLU: “KKTC’NİN TANINMASI İÇİN TÜM İSLAM ÂLEMİNİN SEFERBER OLMASI GEREK”

Saadet Partisi Başkanı Temel Karamollaoğlu da kabulde yaptığı konuşmada, KKTC’nin 38. Kuruluş Yıl Dönümü etkinlikleri çerçevesinde KKTC’de bulunup  Cumhurbaşkanı Tatar tarafından kabul edilmekten duyduğu mutluluğu ifade ederek KKTC’nin bağımsızlığı ve tanınmasının önemine dikkat çekti. Karamollaoğlu, KKTC’nin tanınması için tüm İslam âleminin seferber olması gerektiğini belirterek bunun, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın dönemine nasip olmasını temenni etti.

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Son Güncelleme: 15.11.2021 23:11
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