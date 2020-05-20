Tatar: “Kapılar konusunda Güney Kıbrıs’la temasa geçilecek”

Başbakan Ersin Tatar, kapıların yeniden açılması hususunda Güney Kıbrıs’la temas kurulacağını söyledi.

Başbakan Tatar, Güney Kıbrıs’ta çalışan Kıbrıslı Türkleri temsilen bir heyeti kabul etti. Tatar, görüşmede yaptığı konuşmada, KKTC’de son bir ayda koronavirüs vakasına rastlanmadığına, Güney Kıbrıs’ta da vaka sayısının azaldığına işaret etti ve kapıların açılması için Güney Kıbrıs ile irtibata geçilmesi gerektiğini belirtti.

“Güney Kıbrıs ile irtibat kurulması gerekmektedir. Sağlık Bakanına yetki verdim” diyen Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın da Birleşmiş Milletler aracılığıyla Güney Kıbrıs yetkilileri ile temas kurabileceğini ifade etti.

İşleri Güney Kıbrıs’ta olanların “Çok da uzun olmayacak bir süreçte” işlerine geri dönebilmesi için kapılarda geçişlerin başlaması gerektiğine inandıklarını ifade eden Tatar, “Temaslar başlayacaktır” dedi.

Başbakan ayrıca, özel sektör çalışanlarına katkıya yönelik bazı düzenlemeler yaptıklarını, Güney Kıbrıs’ta çalışanları da kararlar dışında düşünmediklerini ifade etti.

BİLGE: “TALEBİMİZ ADIM ATILMASI”

Güney Kıbrıs’ta çalışanları temsilen Derviş Bilge, Güney Kıbrıs’ta çalışan 1500-2 bin kişiyi temsil ettiğini ve işlerine dönebilmeyi istediklerini söyledi.

Bilge, Güneyde çalışanlar olarak beklentilerinin, Güney Kıbrıs’taki işlerini kaybetmemek ve işlerine geri gidebilmeleri adına geçiş noktalarındaki engellerin kaldırılması için adım atılması olduğunu ifade etti.



