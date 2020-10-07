Tatar: “Kapalı Maraş’ta kimsenin hakkı yenmeyecek”

BAŞBAKAN ERSİN TATAR BUGÜN KAPALI MARAŞ’TAKİ HAZIRLIK ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ

Başbakan Ersin Tatar bugün Kapalı Maraş’taki hazırlık çalışmalarını inceledi.

Başbakan Ersin Tatar Mağusa Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Kapalı Maraş’ı temizlediler ve artık halka açılmış bir vaziyettedir. Burası eski sakinlerine her zaman açılabilir. Çünkü Kuzey Kıbrıs sınırları içerisinde ama her zaman bunu saklayalım, bir antlaşma olacak, antlaşma olursa iade edilecek. Ama bunu sizlerde bilirsiniz evvel yakında buraların hep bizim vakıflar idaresine aittir. Tüm dünya da bilmeyen yoktur. Vakıflar idaresinin arşivlerin dede çıkmıştır, Türkiye’deki arşivlerde de çıktı hepsi belgelenmiştir. Buraların hepsi ata toprağıdır. Âmâ İngiliz zamanında peşkeş çekilmiştir. Biz asıl hukuk görünümünü tartışıyoruz.

Bu binalar eski sakinlerine iade edilecek. Onlar isterlerse buraları geliştirip burada yaşayabilir veya günün sonunda tabi ki satabilirler. İlk önce sahili, kamusal alanları ve parkları halkımızın istifadesine açıyoruz. Halkımız burada gelip dolaşabilirler, gezebilirler, denize girebilirler. Bu şekilde bir süreç geçilecek. Çalışmalar devam ediliyor bildiğiniz gibi. Zaten olması gerekendir. Buranın muhafaza edilmesi Gazimağusa’nın hemen için de ve dibinde bu kadar güzel bir sahilin olduğu bir yerde insanlığa yakışmaz. Tabi ki Türkiye Cumhuriyeti ’nede teşekkür etmek istiyorum. Bize destek oldukları için. Çünkü burada bir mücadele vardır. Tahmin edebilirsiniz ki bir mücadele vardır. Uluslararası birleşmiş milletler, Rum tarafı Avrupa ama netice itibariyle burada bir gerçek vardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçeğidir. Burada eşit halk vardır. Türkler ve Rumlar ve bu topraklarda var olmaz bize en doğal hakkıdır. Çünkü bir mücadele verdik ve bedel ödedik. Burada ve Doğu Akdeniz’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diye bir devlet vardır. Tarihten gelen haklarımızla bu devleti kurduk ve yaşatıyoruz. Bu devletin sınırları vardır ve o sınırların içerisinde olan bir bölgedeyiz. Dolayısıyla bir yere gidip birilerini malını almış değiliz, bu mallar bizlerin sınırlarının içerisindedir. Eğer gelip burada yaşamak isterlerse, çalışmalarını sürdürmek isterlerse, bu varlıkları işletmek isterlerse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde bizlerin yasalarına tabi olmak suretiyle gelsinler buyursunlar. Kimin bu işi iyi yapacağını halk takdir edecek. Dolayısıyla herkes söyleyeceğini söyleyebilir diye düşünüyorum. Herkes neyi temsil eder, görüşü nedir. Benim tek söyleyeceğim en önemli şey Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti egemendir, Kıbrıs Türk halkı onuruyla gururuyla insan haklarına bağlı olarak yaşama hakkını çoktan elde etmiştir. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Ama bildiğiniz gibi bizi ezmeye itmeye kakmaya çalışmaktadırlar. Bizim arkamızda koskoca Türkiye Cumhuriyeti vardır. Türkiye Cumhuriyeti’nde de desteği zaten gördük. Onlara da müteşekkiriz. Şu an muazzam bir hastanemiz yapılmaktadır pandemiden dolayı. Acil durum hastanesi ilerde farklı hastalar için de kullanılabilir. Sadece korona için değil. 100 yataklı, 6 ameliyathaneli, 24 yoğun bakım ünitesi içerisinde anjiyo cihazı, tomografi cihazı her türlü. Su gördüğünüz gibi milyarlar TL para harcanmıştır, o suyun tekrar gelmesi için. Asrın projesi gibi muhteşem projeyi dün hep birlikte izledik suyun akışını ve tabi ki bu Maraş’ın açılımında, 40 yıldır bunu belki istedik yapamadık. Konjonktür uygun değildi oydu buydu desteği alamadık. Şimdi desteği alınmıştır. Burası açılmıştır. Ve buradan yavaş yavaş uygulanacak ve burasıda dünya yeri olacak, burada kimsenin hakkı yenmeyecek.ve hatta mağdur olan Rumlarda kazançsız çıkacaktır. Dolayısıyla insanlara hayırlı olsun diyorum.

Ortağınız dün akşam istifa etti, ortaklığı bozma kararı aldı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bizim yaptığımız iş ortadadır. Gizli saklı bir şey yok, zaten televizyonların önünde yapılmıştır. Kudret Özersay hükümet ortağı ve Dışişleri bakanı olarakta başından beri içimizde Maraş’ın açılabileceğini söyledik. Konjonktür bugüne düştü. Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile geldik. Bizde bu kararı hükümet olarak başarımızdır diye düşünüyorum. Farklı düşünenler var. Tabi halkın partisi kendi kararını verdi” dedi. (MHA)