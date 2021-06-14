Tatar: “Kan bağışı hayati öneme sahip”

TATAR: “KAN BAĞIŞI HAYATİ ÖNEME SAHİP”

Cumhurbaşkanlığı’nda Dünya Gönüllü Kan Bağışçılar Günü dolayısıyla bugün kan bağışı etkinliği yapıldı.

Etkinlik, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar himayelerinde ve Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın iş birliği ile düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Kan bağışı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, Thalassaemia hastalığı ve kalıtsal kan hastalıklarında dolayı kan bağışının hayati öneme sahip olduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın gönderdiği mesaj da etkinlikte okundu. Sibel Tatar mesajında, “canla başla organizasyon için çalıştığı etkinlikte bulunamadığı için duyduğu burukluğu” ifade ederek, tüm vatandaşları kan bağışı için hassas olmaya çağırdı ve “verecekleri bir ünite kan ile üç cana umut olsunlar” dedi.

TATAR: “KKTC HALKI SAĞLIĞA, BİLİME ÖNEM VERİYOR”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, etkinlikte yaptığı konuşmada, Dünya Gönüllü Kan Bağışçılar Günü’nde kan bağışı konusunda büyük emeklerle çalışmalar yürüten herkese, Sağlık Bakanlığı’na, Thalassaemia Derneği’ne, K.T. Kızılayı’na, Bilim ve Sağlık Komitesi’ne ve komutanlara teşekkür etti.

Eksik olan yasal düzenlemelerle kan miktarının artırılması için çeşitli düzenlemelerin yapılması gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, farklı etkinliklerle kan bağışlamanın öneminin toplumun bilincine getirildiğini söyledi.

Tatar, eğitim kurumlarından başlamak üzere, bunun bir görev olduğunun bilinciyle kan verenlerin hem başkalarının hayatına hem de kendilerine sağlık kattığını belirterek, kan bağışının daha fazla yaygınlaşması için kurum ve kuruluşların bu yönde çalışmaları gerektiğini belirtti. Kurum ve kuruluşlarıyla KKTC’nin bir devlet olarak gereğini yapmaya çalıştığını kaydeden Tatar, ülkemizde çok değerli doktorların yaptığı çalışmalar sonrası thalassaemia bilincinin ortaya çıktığını söyledi.

Aşıların artması, pandemi sürecinin hafiflemesiyle ekonominin kapıları açmasının “umut verici” olduğunu dile getiren Tatar, KKTC’nin sağlığa, bilime, sağlık çalışanlarına ve uzmanlarına verdiği önemin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “KKTC halkının kurum ve kuruluşlarıyla duygu ve hassasiyetiyle tüm bu çalışmaları yürüttüğü mesajını dünyaya vererek, ihtiyaç duyan insanlara kan bağışının sağlanmasının gerekliliğine ve yapılan çalışmalara verdiği öneme” dikkat çekti.

BEŞEVLERLİ: “KAN STOKLARI YETERLİ DEĞİL”



Thalassaemia Derneği Asbaşkanı Çiğdem Beşevlerli, etkinlikte yaptığı açılış konuşmasında, thalassaemia hastalarının tedavisinde düzenli kan transfüzyonunun sağlanmasının en önemli nokta olduğunu belirterek, kan ihtiyacının Kan Bankası ve K.T. Kızılay ekiplerinin gönüllü bağışçılar ve askeri birliklerden toplanan kan ile karşılandığını söyledi.Beşevlerli, özellikle pandemi döneminde, kan stoklarının yeterli olmadığına işaret ederek, derneğin Gönüllü Kan Bağışçıları Birimi’nin de thalassaemia hastaları için gönüllü kan bağış kampanyaları düzenlediğini kaydetti.VAROĞLU: “HALK GÖNÜLLÜ BAĞIŞ YAPMALI”Thalassaemia Derneği Başkanı Ahmet Varoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, güvenli ve kaliteli kanın sağlanması ve ihtiyacı olanlara kan bağışı yapan donörlere ve etkinliğin düzenlenmesine katkı koyan Sibel Tatar, Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi Başkanı Prof. Dr. Füsun Yıldız, Prof. Dr. Erol Baysan ile emeği geçenlere teşekkür etti.Thalassaemia hastaları için kan bağışının önemini vurgulayan Varoğlu, ülkedeki kan bağışının yeterli olmadığını ve ihtiyaç olan kanın sağlanması için halkın gönüllü kan bağışı yapmasının gerektiğini ifade etti.PROF. DR. YILDIZ: “KAN VERME SAĞLIKLIDIR”Prof. Dr. Füsun Yıldız da konuşmasında, Bilim ve Sağlık Komitesi’nin son altı ayda dördüncü etkinliğini düzenlemekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, thalassaemia hastalığının KKTC için önemli bir konu olduğunu ve bu konuda yapılan mücadelede önemli kazanımlar sağlandığını söyledi.“Kan bağının, can bağı” olduğunu ifade eden Yıldız, kan vermenin insani bir konu olduğuna ve kan verene sağlık kattığına işaret etti.OYGAR: “KAN BİLEŞENLERİ YASASI TAMAMLANINCA YASAL BOŞLUKLAR İYİLEŞECEK”Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar konuşmasında, Sağlık Bakanlığı’nda kurulan Kan Bağışçıları Birimi ile kan bağışının ülkemizde daha aktif hale gelmesini sağlamayı ve sosyal olarak farkındalığı artırmayı hedeflediklerini belirtti. Oygar, Kan Bileşenleri Yasası’nın meclisten geçip tamamlanınca kan bağışı konusundaki yasal boşlukların daha iyi hale geleceğini kaydetti ve kan bağışının hayat kurtardığını vurguladı.TEŞEKKÜR BELGELERİ VERİLDİEtkinliğin sonunda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk adına 28. Tümen Komutanı Tuğgeneral Taner Uysal ve Bilim ve Sağlık Komitesi Başkanı Prof. Dr. Füsun Yıldız, kan bağışçılarına ve özverili çalışmaları ile geçmişten günümüze kadar katkı koyanlara teşekkür belgeleri verdi.