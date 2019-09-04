Tatar: Kamu reformu gündemimizde...

Sunumun ardından, basın toplantısı soru – cevap şeklinde gerçekleştirildi.

Soruları yanıtlayan Başbakan Tatar, hedeflerin uzun bir çalışmanın sonucunda ortaya çıktığı ifade ederek, “Bir kere devletin devamlılığı vardır. Kamu reformu uzun zamandan beridir hükümetin gündemindedir. Biz şimdi şuan neticelenmesi ve uzlaşı noktasına getirilmesi, Meclise Ekim ayında gönderilmesi konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediyelerle ilgili çalışma ise belli bir aşamaya gelmiştir. Kendi aramızda konuyu tartıştıktan sonra gündeme getireceğiz. Ama kesinlikle hükümetin gündemindedir” dedi.

Tatar, Türkiye ile imzalanan ekonomik protokolün hizmet yolunda yapılacak çalışmaların önemli bir boyutu olduğunu da kaydetti.

Ülkedeki sanal bet ve sahte vekalet davalarıyla ilgili olarak da açıklama yapan Başbakan Tatar, bu olayların KKTC’de takipte olan meseleler olduklarını, hükümetle hiçbir bağlantısı bulunmadığını söyledi.

El-Sen’in yapacağı greve ilişkin bir başka soruyu da yanıtlayan Başbakan, yapılan değerlendirmelere göre bir arz sıkıntısı olmadığını, Başbakanlık’ta Kıb-Tek Yönetim Kurulu ile hükümet olarak bir çalışma hazırlığı içinde olduklarını anlattı.

Tatar, “Benim buradan söyleyebileceğim, biz karşılıklı diyalog, anlayışla, bunları tartışarak, hem orada çalışanların hem de halkın mağdur olmaması için bu süreci en iyi şekilde yönetmeyi istiyoruz. Büyütülecek bir mesele olduğunu düşünmüyorum. Kurumun menfaati için oturalım konuşalım düşüncesi içindeyim. Diyaloğa açık olduğumuzu sendikadaki arkadaşlara bu canlı yayın üzerinden iletmek istiyorum” dedi.

(BRT)