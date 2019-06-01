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Tatar: “Kalkınma ve reform hükümeti olma hedefiyle yola çıktık”

Tatar: “Kalkınma ve reform hükümeti olma hedefiyle yola çıktık”

01 Haziran 2019 Cumartesi 12:04
Tatar: “Kalkınma ve reform hükümeti olma hedefiyle yola çıktık”

BAŞBAKAN TATAR, GÜVENOYU ALAN HÜKÜMETLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

“YAKLAŞIK 3 BUÇUK YILLIK İCRAAT SÜREMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE KULLANMA, İSTİKRAR SAĞLAMA, HALK YARARINA İŞLER YAPARKEN POPÜLİZMDEN UZAK, CESUR ADIMLAR ATMA KARARLILIĞINDAYIZ”

“DEMOKRATİK, ŞEFFAF, HESAP VEREBİLEN BİR HÜKÜMET OLACAĞIZ”

“HALKIMIZIN HAK VE HUKUKUNUN EN İYİ ŞEKİLDE KORUNMASI ŞİARINDAN TAVİZ VEREMEYECEĞİZ”

Başbakan Ersin Tatar, kalkınma ve reform hükümeti olma hedefiyle yola çıktıklarını kaydederek, “Önümüzde yaklaşık 3 buçuk yıllık icraat süresi var. Bu süreyi sonuna kadar en iyi şekilde kullanma, istikrarı sağlama, halkımızın yararına işler yaparken popülizmden uzak, cesur adımlar atma kararlılığındayız” dedi.

Tatar, demokratik, şeffaf, hesap verebilen bir hükümet olacaklarını da kaydederek, “Halkımızın hak ve hukukunun en iyi şekilde korunması şiarından taviz veremeyeceğiz” vurgusunda da bulundu.

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, Ulusal Birlik Partisi-Halkın Partisi hükümetinin bugün Cumhuriyet Meclisi’nden güvenoyu almasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Tatar, “Destek versin, vermesin tüm milletvekillerine teşekkür eder, Ulusal Birlik Partisi –Halkın Partisi koalisyon hükümetinin halkımıza, devletimize hayırlı olmasını dilerim” dedi.

“ÜLKEMİZİN YETİŞMİŞ İNSAN GÜCÜNE, POTANSİYELİNE GÜVENİYORUZ”

Hükümet programı görüşmelerinde yapılan eleştirilerden yararlanacaklarını da kaydeden Tatar, “41’inci hükümet olarak kalkınma ve reform hükümeti olma hedefiyle yola çıkıyoruz. Ülkemizin yetişmiş insan gücüne, potansiyeline güveniyoruz” ifadelerine yer verdi.

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“POPÜLİZMDEN UZAK, CESUR ADIMLAR ATMA KARARLILIĞINDAYIZ”

Tatar, şunları da kaydetti:

“Yapılmayanlar, yapılamayanlar vardır. Bunları yapmaya kararlıyız. Ülkemizi kalkınma hamlesi içine sokacağız. Ekonomik kalkınma, bu ülke insanının hakkıdır. Güçlü bir devlet yapısı için, güçlü bir ekonomik, sosyal yapıya sahip olmamız gerektiğinin bilincindeyiz.  Hükümet olarak önümüzde yaklaşık 3 buçuk yıllık bir icraat süresi vardır. Bu süreyi sonuna kadar en iyi şekilde kullanmak, istikrarı sağlamak, halkımızın yararına işler yaparken popülizmden uzak, cesur adımlar atma kararlılığındayız.”

“MECLİS ÇALIŞMALARINA ÖNEM VERECEĞİZ”

Demokratik, şeffaf, hesap verebilen bir hükümet olacaklarını belirten Tatar, “Meclis çalışmalarına önem vereceğiz. Sivil toplum kuruluşlarımızı, sendikalarımızı, demokrasimizin önemli unsurları olarak görüyoruz. Projeler yapar, kararlar alır, icraat yaparken onlarla diyalog halinde olacağız” dedi.

Turizmi ve yüksek öğrenimi ekonomik kalkınma için lokomotif sektör olarak gördüklerini de belirten Başbakan Tatar, şunları da ekledi:

“Çevremizin, kültürel varlıklarımızı en büyük zenginlik olduğunu farkındayız. Temiz bir çevre, kültür varlıklarımızın korunması öncelik ve önem verdiğimiz konular olacak. Üretici sektörlerimizin sorunlarının aşılması ve desteklenmesi, sağlık ve ulaşımda yaşanan sıkıntıların giderilerek hizmetlerin çağdaş ölçülere yükseltilmesi için yoğun çaba içerisine gireceğiz. En büyük destekçimiz ve güvenliğimizin tek teminatı Türkiye ile iyi ilişkilerimizi, kardeşlik bağlarımızı daha da geliştirmek istiyoruz. Dünyaya kendimizi daha iyi anlatmak, toplantılarına katıldığımız İslam İşbirliği Teşkilatı ile Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde daha etkin olabilmek hedefindeyiz.”

“İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM MODELİNİN GÜNDEME GELMESİ İÇİN GEREKEN ÇABAYI ORTAYA KOYACAĞIZ”

Açıklamasında Kıbrıs konusuna da değinen Ersin Tatar, şöyle devam etti:

“Halkımızın hak ve hukukunun en iyi şekilde korunması şiarından asla taviz veremeyeceğiz. Federal çözüm modelinin artık tüketildiği ve Rum tarafının bizim kabul edebileceğimiz bir federal çözüm anlayışından çok uzak olduğu gerçeğinden hareketle iki devletli çözüm modelinin gündeme gelmesi için gereken çabayı ortaya koyacağız.”

Son Güncelleme: 01.06.2019 15:08
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