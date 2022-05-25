Tatar, Kahramanmaraşlı Kıbrıs Gazilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şubesi Kıbrıs gazilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada 48 yıl önce Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılan gazilerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Tatar, Kıbrıs Türkü’nün bu adada çok acılar çektiğini de ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman, her koşulda Kıbrıs Türkü’nün yanında olduğunu vurgulayan Tatar, 20 Temmuz 1974’te Türk askerinin adaya çıkarma yapmasıyla Rum-Yunan ikilisinin Enosis hayalinin ortadan kalktığını belirtti.

Yıllarca zor koşullarda direnen halkın ve mücahitlerin Kıbrıs Barış Harekâtı ile özgürlüğüne kavuştuğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, 48 yıl sonra tekrar adaya gelip eski günleri hatırlayan gazilere minnet duygularını ifade etti.

“Bu topraklarda verilen mücadelede tarihin süreci bizi, Anavatan Türkiye ile kaynaştırmıştır. Bazı çevrelerin aramızdaki bağı bozmak için yaptığı saldırılara kulak vermeden, başımız dik bir şekilde geleceğe bakmaktayız” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, hayatta olmayan gazilere Allah’tan rahmet dileyerek kendisini ziyarete gelen Kıbrıs gazilerine şükranlarını sundu.