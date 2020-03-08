banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
109601
ALTIN
327.727
DOLAR
6.0875
STERLİN
7.9221
EURO
6.8838
banner339
Kayseri pastırmalı temaslar
Kayseri pastırmalı temaslar
Ajite etme, edilme
Ajite etme, edilme
Damat pislikse kayınpederinin suçu ne!
Damat pislikse kayınpederinin suçu ne!
Paramız bu kadar çok mu?
Paramız bu kadar çok mu?

Tatar: Kadınların Kıbrıs Türkünün mücadele tarihinde yeri büyük

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın ev sahipliğinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi. 

Tatar: Kadınların Kıbrıs Türkünün mücadele tarihinde yeri büyük

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın ev sahipliğinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi. 

08 Mart 2020 Pazar 07:29
Tatar: Kadınların Kıbrıs Türkünün mücadele tarihinde yeri büyük
banner337

Girne’de Acapulco Otel’de yer alan etkinlikte konuşan UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, Ülkedeki tüm büyük projelerin altında UBP’nin imzası olduğunu belirterek, kuruluşundan itibaren partiye emek veren herkese teşekkür etti. 

Saner, kadınların Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinde mücahitlerin yanında yer alığını, en sıkıntılı dönemlerde Kıbrıs Türk halkının varoluşu için emeğini ortaya koyduğunu da anlattı.

Saner, UBP’nin kadın konusunda şiddeti kabul edip bu konuda ilk çalıştayı gerçekleştiren parti olduğunda işaret ederek, şiddete uğrayan kadınlara destek çıkmak adında kadın panik butonunun hayata geçirdiklerini hatırlattı. 

Sağlık sorunları nedeniyle Sibel Tatar’ın konuşmasını kızı Canev Tatar okudu. 

Tatar, ülkenin geçmişinde her zaman etkili olan, ülkeye sahip çıkan tüm kadınların, her zaman olduğu gibi ülkenin geleceği için hep birlikte çalışacağını söyledi. 

banner317
Sözlerini yazar William Golding’den alıntı yaparak tamamlayan Tatar “Bence kadınlar erkeklerden daha üstün varlıklardır ve bu her zaman böyle olmuştur. Kadına ne verirsen onu yüceltir” dedi. 

Başbakan Ersin Tatar ise etkinlikte yaptığı konuşmada, KKTC’ye sahip çıkma adına kadınların her alanda katkı koyduğunu söyleyerek kadınlara teşekkür etti. 

Kadınların Kıbrıs Türkünün mücadele tarihinde çok büyük fedakarlıklar yaptığını söyleyen Başbakan Tatar, Mücahide olarak yapılan özverileri selamladı. 

Çocukların vatan sevgisini aşılayan kişilerin anneler olduğunu belirten Başbakan, “Kıbrıs Türk halkı olarak var olabilmek için hep birlikte çalışmamız, üretmemiz lazım. Maneviyatı, değerlerimizi, dünya görgümüzü ve elbette KKTC’de milli şuuru çocuklarımıza aktarmak çok önemli” dedi.

Ersin Tatar, “Kıbrıs Türk kadının bugün de kalkınma mücadelesi ile devleti yüceltme mücadelesinin yine en ön saflarında yer aldığını” ifade etti ve “ kadınlarımızın daha güzel günlere ulaşması için devlet olarak yapmamız gereken ne varsa yapmak durumundayız” diye konuştu.

banner340
Son Güncelleme: 08.03.2020 10:39
Anahtar Kelimeler:
Ersin Tatar Kadınlar Günü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mersinlik Piknik Alanında Geleneksel Mart 9’u Pikniği Düzenlenecek
Mersinlik Piknik Alanında Geleneksel Mart 9’u Pikniği Düzenlenecek
Meclis Genel Kurulu Yarın Toplanacak
Meclis Genel Kurulu Yarın Toplanacak
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü…
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü…
Kuzey Kıbrıs’ta Yeni Patates Çeşitleri Deneniyor…
Kuzey Kıbrıs’ta Yeni Patates Çeşitleri Deneniyor…
Kayıp Arama Çalışmaları, Bilim Sayesinde İvme Kazandı..
Kayıp Arama Çalışmaları, Bilim Sayesinde İvme Kazandı..
LTL Okul Aile Birliği: Olayın takipçisi olacağız
LTL Okul Aile Birliği: Olayın takipçisi olacağız
Dünya Kadınlar Günü neden kutlanır?
Dünya Kadınlar Günü neden kutlanır?
Tatar: “KKTC’nin kabul edilmesine yönelik çalışmalar hızlandırılmalı”
Tatar: “KKTC’nin kabul edilmesine yönelik çalışmalar hızlandırılmalı”
Özersay: Vatandaşlarımıza karşı şiddet kullanılmasını kınıyorum
Özersay: Vatandaşlarımıza karşı şiddet kullanılmasını kınıyorum
Sucuoğlu, Lokmacı’da Rum polisinin göstericilere biber gazı sıkmasını kınadı
Sucuoğlu, Lokmacı’da Rum polisinin göstericilere biber gazı sıkmasını kınadı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim