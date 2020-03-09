Tatar: Kadınlar Günü’nde ülkemizde bir kadının cinayete kurban gitmesi bizleri derinden üzmüştür

“Dünya Kadınlar Günü’nde ülkemizde bir kadının cinayete kurban gitmesi bizleri derinden üzmüştür” diyen Tatar, “Hükümetim ve şahsım adına kadına yönelik şiddet ve saldırıların son bulması için ne gerekirse yapmayı en öncelikli görevlerimizden biri saydığımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum” dedi.

Bu konuda tüm vatandaşlardan, kadınlardan, kurum ve kuruluşlardan da destek beklediklerini ifade eden Tatar, açıklamasını şöyle sürdürdü:



“Bu çağda, bu sorunu halletmek hepimizin boynunun borcudur. Hangi gerekçe ile olursa olsun kimse kimseye şiddet uygulayamaz, saldıramaz. Allahtan ölen kadınımıza rahmet, yakınlarına ve halkımıza başsağlığı diliyorum.”