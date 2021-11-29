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Tatar: “Kadının ekonomik özgürlüğü, her türlü şiddetin önüne geçmedeki en önemli unsur”

29 Kasım 2021 Pazartesi 18:45
Tatar: “Kadının ekonomik özgürlüğü, her türlü şiddetin önüne geçmedeki en önemli unsur”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar “Kadının ekonomik özgürlüğünü kazanması, kadına yönelik her türlü şiddetin önüne geçilmesindeki en önemli unsur” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Sibel Tatar ve Kuzey Kıbrıs Kadın Örgütleri Ağı’na bağlı Girne’de faaliyet gösteren 9 örgüt Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’yü ziyaret etti.

Ziyaretteki konuşmasına, geçtiğimiz günlerde oluşumu tamamlanan Kuzey Kıbrıs Kadın Örgütleri Ağı’yla ilgili bilgi vererek başlayan Sibel Tatar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde oluşumunu tamamlayan ağı oluşturan 40 örgütün yaptığı toplantılar sonucunda bir dizi kararlar alındığını dile getirdi.

Tatar, kadının ekonomik özgürlüğünü kazanmasının, kadına yönelik her türlü şiddetin önüne geçilmesindeki en önemli unsur olduğuna dikkat çekti. Kadının ekonomik gücünün kadını şiddet ve her türlü tehlikeye karşı koruyacak önemli bir olgu olduğuna dikkat çeken Sibel Tatar, kadının ekonomideki kayıp durumdaki gücünün canlanmasının ülke ekonomisine de katkı sağlayacağının altını çizdi.

“ÜLKE KADINI, EKONOMİYE KATKI YAPACAK ÇOK DEĞERLİ ÜRETİMLERİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRME YETİSİNE SAHİP”

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Ülke kadının, ekonomiye katkı yapacak çok değerli üretimleri başarıyla gerçekleştirme yetisine sahip olduğuna bizzat şahitlik ettiğini kaydeden Sibel Tatar, kadınlarımızın yolunu açma adına oluşturulan Kuzey Kıbrıs Kadın Örgütleri Ağı’nda yer alan kadınların ürettiklerini sergileyebilecekleri bir yere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Tatar, bu talepleriyle ilgili Kuzey Kıbrıs Kadın Örgütlerinin imzalarını içeren dilekçeyi Güngördü’ye sunarak, kadınların ürettiği ürünlerin sergileneceği bir yer konusunda kadının ve emeğin yanında olacakları bir karar vereceğine inandığını dile getirdi.

Sibel Tatar, Girne Belediyesi’nin eski belediye pazarı binasının bu sergilemeler için uygun bir yer olacağını tespit ettiklerini ifade etti.

Dilekçede, “Kullanımınızda bulunan tarihi bandabuliya binası ülkemizin büyük değerlerinden bir tanesidir. Kamu yararına işletmesini yapmak üzere derneklerimiz ortak bir hareketle bu tarihi yapıyı topluma geri kazandırma arzusundadırlar. Bu amaç doğrultusunda bandabuliyanın, yapacağımız bir protokol ile kadın derneklerimizin kullanımına verilmesi için gereğini arz ederiz" şeklinde ifadelere yer verildi.

“EL SANATLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE BİR ÇATI ALTINA BİRLEŞMESİ GEREK”

Katılımcı belediyecilik anlayışı gereği sivil toplum örgütlerinin önemine dikkat çeken Nidai Güngördü, günlük ve ekonomik yaşamın gerekliliklerine değinerek, ekonomik ve gündelik yaşamın sadece turist ve öğrenciye endeksli olmaması gerektiğini belirtti.

El sanatlarının geliştirilmesi ve bir çatı altına birleşmesinin gerekliliğine dikkat çeken Güngördü, Kıbrıs Türk Halkı’nın üretimden kopmaması gerektiğini kaydederek Sibel Tatar ve beraberindeki kadın örgütlerinin Girne Belediyesi’ne yaptıkları ziyaretten duyduğu memnuniyete dikkat çekti. Güngördü, ziyarette istişare edilecek olası iş birliklerinden mutluluk duyacağını ifade etti

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Son Güncelleme: 29.11.2021 19:56
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