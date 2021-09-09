Tatar, İzmir’in urtuluşunun 99. yıl dönümü törenine katıldı

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, törende İzmir halkı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sevgi gösterilerinde bulundu.

Bugün ayrıca, İzmir’de Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları” konulu sempozyumda bir konuşma gerçekleştiren Tatar, yarın “Türk-Yunan İlişkilerinin Kısa Tarihçesi”, “Politik ve Askeri İlişkiler” ve “Sorun Alanları; Karasuları, Kıta Sahanlığı, FIR, Hava Sahası, EGEYDAAK, Adaların Silahsız Statüsü, Arama Kurtarma Sahası” konularının ele alınacağı sempozyumun ikinci gününe katılacak.



Cumhurbaşkanı Tatar, yarın 16.15’te KKTC’ye dönecek.