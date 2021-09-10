Tatar, İzmir'deki Kadifekale Hava Şehitliği'ni ziyaret etti

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kapsamında dün çeşitli etkinliklere katılan Cumhurbaşkanı Tatar, Kadifekale surlarını gezdi.

Alanda yürütülen restorasyon çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Tatar, Türk bayrağının çekili olduğu gönderin yanında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tatar daha sonra Kadifekale Hava Şehitliği'ni ziyaret etti, şehit kabirlerine çiçek bırakarak dua etti.

Bu sırada kentin kurtuluşu dolayısıyla şehitlik ziyaretinde bulunan bir motosikletli grubunun saygı duruşu ve İstiklal Marşı okumasına eşlik eden Tatar, grup üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tatar, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk tarihi açısından 9 Eylül'ün çok önemli olduğunu belirterek "Bugün, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük bir cesaret ve kahramanlıkla Yunan'ı denize döktüğü gündür. Türkiye Cumhuriyeti ve İzmir işgalden kurtulmuştur." dedi.



