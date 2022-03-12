Tatar, İstiklâl Marşı’nın 101’inci yaşını kutladı

Cumhurbaşkanı Tatar’ın yayımladığı mesaj şöyle;
“Türk ulusunun verdiği kutsal kurtuluş mücadelesinin simgesi, Türk millî birliğini pekiştiren bağımsızlık marşımızın; İstiklâl Marşı olarak TBMM’de kabul edilmesinin 101’inci yıl dönümünü kutluyoruz.
Türk milletinin özgürlük mücadelesinde, milli ve manevi cephenin güçlenmesine katkı koyan; bize milli marşımızı, Türk edebiyatına ise ölümsüz eserler kazandıran şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u ve tüm şehitlerimizi bu vesileyle bir kez daha rahmetle anarken; KKTC, Anavatan Türkiye ve tüm Türk ulusunun her daim omuz omuza olacağının altını çizmek istiyorum.