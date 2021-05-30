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Tatar, İstatistik Kurumu Başkanı ve yetkililerini kabul etti

KKTC İstatistik Kurumu Başkanı Dr. Türel Özer Öksüzoğlu, Cumhurbaşkanı Tatar’a kurumun çalışmaları hakkında bilgi vererek 2021-2025 Resmi İstatistik Programını içeren kitabı takdim etti.

30 Mayıs 2021 Pazar 20:00
Tatar, İstatistik Kurumu Başkanı ve yetkililerini kabul etti
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Öksüzoğlu, Hane Halkı Bütçe Anketi yaptıklarını ve halkın pandemi sonrası tüketim alışkanlıklarındaki değişimi görmek için alan çalışması yürüttüklerini, aynı zamanda Resmi İstatistik Programı’nı hazırladıklarını aktararak bilgi verdi.

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Cumhurbaşkanı Tatar, kaynakların dağılımında, yapılacak tahminlerde ve projeksiyon çalışmalarında istatistiklerin önemine dikkat çekerek, bu çalışmaların önemsenerek doğru insanların kurumlara yerleştirilerek eğitimlerinin sağlanmasının ve gelecekte devletimizin emin ellerde olması için konulan iradenin önemli olduğunu dile getirdi. Dünya ekonomisine bakıldığında, yapılan değerlendirmelerin rakamlara ve datalara bağlı olarak yıllık planlarla kaynakları nasıl yönetmek gerektiğinin belirlendiğine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, kaynakların rakamsal dağılımı ve yaşadığımız çevrenin dikkate alınmasının önemine vurgu yaptı.

Zaman zaman özeleştiriler olsa da yeşiliyle, mavisiyle, zenginlikleriyle adamızın çevre ve doğa koşullarının olumlu ve gelişmeye açık olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, refah seviyemizin oldukça yüksek olduğunu düşündüğünü söyledi. Ekonomi ve kalkınmanın planlı olarak değerlendirilmesiyle gelecek nesillere iyi bir gelecek hazırlanabileceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, kurum yetkililerine ziyaretleri için teşekkür etti.

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Son Güncelleme: 30.05.2021 20:14
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