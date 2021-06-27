Tatar, İstanbul’da Kıbrıslı Türk Spor Eğitmeni Sami Hamidi’yi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Tatar, Hamidi’yi ziyaretiyle ilgili, “İstanbul’da Shcraton Spor Tesislerinde ziyaret ettim. Marka haline gelen Sami Hamidi kardeşimi yürekten kutlar, başarılar dilerim” dedi.
27 Haziran 2021 Pazar 14:45
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Sami Hamidi, Shcraton Spor Tesisleri’ndeki merkezini Cumhurbaşkanı Tatar’a tanıttı.
Cumhurbaşkanı Tatar, Hamidi’yi ziyaretiyle ilgili, “İstanbul’da Shcraton Spor Tesislerinde ziyaret ettim. Marka haline gelen Sami Hamidi kardeşimi yürekten kutlar, başarılar dilerim” dedi.
Cumhurbaşkanı Tatar, Hamidi’yi ziyaretiyle ilgili, “İstanbul’da Shcraton Spor Tesislerinde ziyaret ettim. Marka haline gelen Sami Hamidi kardeşimi yürekten kutlar, başarılar dilerim” dedi.
Son Güncelleme: 27.06.2021 14:53