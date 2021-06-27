Tatar, İstanbul’da Kıbrıslı Türk Spor Eğitmeni Sami Hamidi’yi ziyaret etti

Brüksel’e yaptığı ziyaret sonrası İstanbul’a geçen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün, Türkiye’nin tanınmış iş insanları ve sanatçılarına bireysel antrenörlük yapan ve özel programlar hazırlayan Sami Hamidi’yi Shcraton Spor Tesisleri’ndeki spor merkezinde ziyaret etti.