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Tatar, İstanbul’a gitti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu’nun davetlisi olarak İstanbul’a gitti.

07 Kasım 2021 Pazar 11:30
Tatar, İstanbul’a gitti

Tatar’ı Ercan Havalimanı’nda Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, GKK Komutanı Yardımcısı albay Kadir Bayraklı uğurladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan’ın Karabağ zaferinin birinci yılı münasebetiyle saat 18.00’de organize edilecek  ve Azerbaycan’dan bakan, milletvekili ile birçok üst düzey yetkilinin de katılacağı “Karabağ Azerbaycan’ındır” isimli etkinliğe katılacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC ve Azerbaycan’ın birlik olacağı zafer şöleninde davetlilere hitaben bir konuşma gerçekleştirecek.  

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, günübirlik ziyareti çerçevesinde temaslarda da bulunacak.

Cumhurbaşkanı Tatar, ayrıca, 1997-2001 yılları arasında başkanlığını yürüttüğü Kıbrıs Türk Kültür Derneği üyeleriyle saat 14.00’te bir araya gelecek.

Derneğin yönetici ve üyeleriyle birçok konuda değerlendirmelerde bulunacak Cumhurbaşkanı Tatar, akşam saatlerinde yurda dönecek.

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Son Güncelleme: 07.11.2021 12:32
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