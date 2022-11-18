banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
TIP-İŞ Ve KTHES Bu Bölümlerde Eylem Yapacak
“Pazartesi günden itibaren acil hizmetler...
Harmancı: “Lefkoşa’mızı sağlam temeller üzerinde yeniden ayağa kaldırdık”
Harmancı: “Lefkoşa’mızı sağlam temeller üzerinde...
Girne Bölgesinde Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
Girne Bölgesinde Yarın Elektrik Kesintisi...
Aziz Kaya, Lefke Çarşısı İle Gaziveren Ve Doğancı Spor Kulüplerini Ziyaret Etti
Aziz Kaya, Lefke Çarşısı İle...
Yarın ses ve internet hizmetlerinde kesinti olacak
Yarın ses ve internet hizmetlerinde...
banner404

Tatar, İstanbul Teknik Üniversitesi KKTC Kampüsü'nden Bir Heyeti Kabul Etti

Tatar, İstanbul Teknik Üniversitesi Kktc Kampüsü'nden Bir Heyeti Kabul Etti

18 Kasım 2022 Cuma 15:30
Tatar, İstanbul Teknik Üniversitesi KKTC Kampüsü'nden Bir Heyeti Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul Teknik Üniversitesi KKTC Kampüsü Rektörü Cumali Kınacı, rektör danışmanı Aslı Kanan ve Genel Sekreter Dursun Koç’u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, "KKTC’nin bir eğitim adası olduğunu ve markalaştığını" dile getirdi.

KKTC’de okuyup mezun olmuş öğrencilerin, dünyanın farklı bölgelerinde yüksek mevkilerde görev yaptıklarını ifade eden Tatar, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin KKTC’de kampüs kurmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.

İstanbul Teknik Üniversitesi KKTC Kampüsü’nün Yeni Erenköy Yerleşkesi’nin ana kampüs olarak eğitim hizmetine açılacak olmasının, varlıklarına güç kattığını kaydeden Tatar, bu projenin Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle hayata geçtiğini dile getirdi.

Aşama aşama geliştirilen siyasi zeminde böyle bir yatırımı, milli mücadele ve siyasi duruşlarına  hizmet edecek bir yatırım olarak değerlendirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, kendisine yapılan bu anlamlı ziyaretten dolayı teşekkürlerini sundu.

 

banner360
Son Güncelleme: 18.11.2022 15:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meriçliler Yarın Eylem Yapacak
Meriçliler Yarın Eylem Yapacak
TIP-İŞ Ve KTHES Bu Bölümlerde Eylem Yapacak
TIP-İŞ Ve KTHES Bu Bölümlerde Eylem Yapacak
Harmancı: “Lefkoşa’mızı sağlam temeller üzerinde yeniden ayağa kaldırdık”
Harmancı: “Lefkoşa’mızı sağlam temeller üzerinde yeniden ayağa kaldırdık”
Yarın ses ve internet hizmetlerinde kesinti olacak
Yarın ses ve internet hizmetlerinde kesinti olacak
Girne Bölgesinde Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
Girne Bölgesinde Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
Aziz Kaya, Lefke Çarşısı İle Gaziveren Ve Doğancı Spor Kulüplerini Ziyaret Etti
Aziz Kaya, Lefke Çarşısı İle Gaziveren Ve Doğancı Spor Kulüplerini Ziyaret Etti
Girne Belediye Başkanı Ve Bağımsız Belediye Başkan Adayı Güngördü, Ozanköylülerle Bir Araya Geldi
Girne Belediye Başkanı Ve Bağımsız Belediye Başkan Adayı Güngördü, Ozanköylülerle Bir Araya Geldi
Kuzey Kıbrıs'taki Lions Kulüpleri Diyabet Hastalığı Konusunda Farkındalık Yaratmak İçin Sanal Toplantı Düzenliyor
Kuzey Kıbrıs'taki Lions Kulüpleri Diyabet Hastalığı Konusunda Farkındalık Yaratmak İçin Sanal Toplantı Düzenliyor
Meteoroloji Dairesi yağış miktarlarını açıkladı
Meteoroloji Dairesi yağış miktarlarını açıkladı
Uluslararası Acil Tıp Ve İç Hastalıkları Kongresi Başladı
Uluslararası Acil Tıp Ve İç Hastalıkları Kongresi Başladı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim