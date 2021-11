Tatar, İstanbul Muhtarlar Federasyonu heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, KKTC’nin TC ile yakın ilişkileri, karşılıklı ziyaretleri ve aramızdaki gönül birliğinin daha da pekişmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi.

Pandemi koşullarına rağmen yapılan çalışmaların ne kadar kıymetli olduğunu da dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, TC muhtarları ile aramızdaki iş birliğinin daha da artacağını sözlerine ekledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görev yapan muhtarların, Türkiye Cumhuriyeti’nin çeşitli bölgelerindeki muhtarlarla iletişim içerisinde olduğunu da dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, yıllardan beri Kıbrıs Türk halkı ile Anadolu halkının daha da kaynaşması; milli ve ulusal davamız olan Kıbrıs meselesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğinin daha fazla hissedilmesinin, bizim için mutluluk kaynağı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar sözlerine şu şekilde devam etti:

“Muhtarlar, yerel yönetimlerin altında hizmet veren seçilmiş kişilerdir. Biz de KKTC’de muhtarlık müessesini önemsiyoruz ve onlarla sürekli iş birliği içindeyiz. Gece gündüz demeden her zaman halkın yanında olan muhtarlarımız, toplumun geleceği açısından değer görmektedir. Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC’nin kardeşçe, iş birliği içinde olması çok anlamlıdır. Sizin ziyaretleriniz her zaman bizim için önemlidir. 15 Kasım 1983’te kurulan KKTC’nin 38. yıl dönümünün arifesinde, sizi burada ağırlamaktan büyük mutluluk duymaktayım. Sizin aracılığınızla mahallenizdeki her vatandaşa da KKTC Cumhurbaşkanı olarak halkım adına sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Geldiğiniz için teşekkür ederim.”