Tatar İstanbul Büyükçekmece belediye başkanı ve Meclis Üyelerini kabul etti

“KIBRIS MESELESİ YILLARDIR MÜZAKERE MASALARINDA TARTIŞILDI FAKAT HİÇBİR ZAMAN KARŞI TARAF EŞİTLİK TEMELİNDE BİR ANTLAŞMA İÇİN UZLAŞMAYA ÇALIŞMADI”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve belediye meclis üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs meselesinin Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yürütülen milli bir mesele olduğunu, yıllardır müzakere masalarında tartışıldığını fakat hiçbir zaman karşı tarafın kendileriyle eşitlik temelinde bir antlaşma için uzlaşmaya çalışmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar Crans Montana’da Rum tarafının Kıbrıs’ta bir uzlaşı sağlanırsa Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünün sona ermesini ve Türk askerinin adadan gitmesini şart koyduğunu belirtti ve bunu kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi.

Tatar, “Kıbrıs’ta Türkiye Cumhuriyeti’nin de hakkı vardır. Rum-Yunan ikilisi hiçbir zaman adanın sahibi olmamıştır. Geçmişimize baktığımızda, Kıbrıs Türkü’nün ve Mücahitlerimizin kahramanca direnişinin ardından Türkiye Cumhuriyeti adaya çıkarma yaptıktan sonra Cumhuriyet’imizi kurma yoluna girdik” diye konuştu.

Bu kadar mücadeleden sonra kimsenin Türkiye’nin adadaki hakkından vazgeçmesini ve adayı Yunanistan’a bağlama düşüncesine boyun eğmesini bekleyemeyeceğini kaydeden Tatar, “ Rum-Yunan ikilisinin amacı hala Enosis’tir. Bu sadece bir hayaldir. KKTC, Anavatan Türkiye ile birlikte sonuna kadar iş birliği içerisinde olacaktır. Ulusal mücadelede KKTC’nin ekonomik yapısını da güçlendirmek; halkımızın haklarını koruyup yaşam kalitesini artırmak başlıca görevimizdir. Önemli olan devlettir, egemenliktir, varlığımızdır, milli duruşumuzdur. Sizlerle de birtakım projelerde birlikte çalışmak bizim için bir onurdur” diye konuştu.