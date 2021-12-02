banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sucuoğlu KITSAB heyetini  kabul etti
Başbakan Turizmcileri kabul etti
Kıbrıslı Türk'ün Rum Yüksek Mahkemesi'ne başvurusu kabul edilmedi
Malını istedi, reddedildi
BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart adaya geliyor
Stewart haftaya geliyor
Zaroğlu’ndan ‘baskın seçim’ gerekçesi!
Zaroğlu’ndan ‘baskın seçim’ gerekçesi!
banner405

Tatar İstanbul Büyükçekmece belediye başkanı ve Meclis Üyelerini kabul etti

02 Aralık 2021 Perşembe 15:45
Tatar İstanbul Büyükçekmece belediye başkanı ve Meclis Üyelerini kabul etti

“KIBRIS MESELESİ YILLARDIR MÜZAKERE MASALARINDA TARTIŞILDI  FAKAT HİÇBİR ZAMAN KARŞI TARAF EŞİTLİK TEMELİNDE BİR ANTLAŞMA İÇİN UZLAŞMAYA ÇALIŞMADI”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve belediye meclis üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs meselesinin Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yürütülen milli bir mesele olduğunu, yıllardır müzakere masalarında tartışıldığını fakat hiçbir zaman karşı tarafın kendileriyle eşitlik temelinde bir antlaşma için uzlaşmaya çalışmadığını söyledi.

banner341
Cumhurbaşkanı Tatar Crans Montana’da Rum tarafının Kıbrıs’ta bir uzlaşı sağlanırsa Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünün sona ermesini ve Türk askerinin adadan gitmesini şart koyduğunu belirtti ve bunu kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi.

Tatar, “Kıbrıs’ta Türkiye Cumhuriyeti’nin de hakkı vardır. Rum-Yunan ikilisi hiçbir zaman adanın sahibi olmamıştır. Geçmişimize baktığımızda, Kıbrıs Türkü’nün ve Mücahitlerimizin kahramanca direnişinin ardından Türkiye Cumhuriyeti adaya çıkarma yaptıktan sonra Cumhuriyet’imizi kurma yoluna girdik” diye konuştu.

Bu kadar mücadeleden sonra kimsenin Türkiye’nin adadaki hakkından vazgeçmesini ve adayı Yunanistan’a bağlama düşüncesine boyun eğmesini bekleyemeyeceğini kaydeden Tatar, “ Rum-Yunan ikilisinin amacı hala Enosis’tir. Bu sadece bir hayaldir. KKTC, Anavatan Türkiye ile birlikte sonuna kadar iş birliği içerisinde olacaktır. Ulusal mücadelede KKTC’nin ekonomik yapısını da güçlendirmek; halkımızın haklarını koruyup yaşam kalitesini artırmak başlıca görevimizdir. Önemli olan devlettir, egemenliktir, varlığımızdır, milli duruşumuzdur. Sizlerle de birtakım projelerde birlikte çalışmak bizim için bir onurdur” diye konuştu.

banner360
Son Güncelleme: 02.12.2021 16:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs Vakıflar İdaresi: “2021 yılında engellilere 2 milyon TL destek sağladık”
Kıbrıs Vakıflar İdaresi: “2021 yılında engellilere 2 milyon TL destek sağladık”
Lefkoşa Büyükelçiliği’nden GAÜ İletişim Fakültesine ziyaret
Lefkoşa Büyükelçiliği’nden GAÜ İletişim Fakültesine ziyaret
Eğitim Bakanlığı ile Gazi Üniversitesi iş birliği protokolü imzaladı
Eğitim Bakanlığı ile Gazi Üniversitesi iş birliği protokolü imzaladı
Tüketiciler Derneği Gönyeli Belediyesi’ni ziyaret etti, Benli'ye ödül takdim etti
Tüketiciler Derneği Gönyeli Belediyesi’ni ziyaret etti, Benli'ye ödül takdim etti
Dolar/TL 13,45, sterlin/TL 17,90  seviyelerinden işlem görüyor
Dolar/TL 13,45, sterlin/TL 17,90  seviyelerinden işlem görüyor
Özyiğit: “Halkın geçim derdi her gün büyüyor”
Özyiğit: “Halkın geçim derdi her gün büyüyor”
Çağdal: “Gemi geldi yarın sabah petrol istasyonlarına yakıt dağıtımına başlanacak”
Çağdal: “Gemi geldi yarın sabah petrol istasyonlarına yakıt dağıtımına başlanacak”
Erhürman: “Sorunları CTP hükümeti çözecek”
Erhürman: “Sorunları CTP hükümeti çözecek”
Tatar, Papa Francis’i KKTC’ye davet etti
Tatar, Papa Francis’i KKTC’ye davet etti
“Kuzey Kıbrıs’ın yaban hayatı” ve “Çevre eğitimi ekseninde iklim değişikliği” başlıklı iki seminer verildi
“Kuzey Kıbrıs’ın yaban hayatı” ve “Çevre eğitimi ekseninde iklim değişikliği” başlıklı iki seminer verildi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim