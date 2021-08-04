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Tatar İstanbul Arkeoloji Müzesi bahçesinde düzenlenen resepsiyona katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Türkiyesiz biz var olamayız, güvenlik içinde yaşayamayız. Dolayısıyla anayasal, siyasal, ekonomik bakımdan varlığımızı sürdürmemiz mümkün değildir." dedi.

04 Ağustos 2021 Çarşamba 09:15
Tatar İstanbul Arkeoloji Müzesi bahçesinde düzenlenen resepsiyona katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Kültür Derneği (KTKD) İstanbul Şubesi tarafından Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 47. yıl dönümü nedeniyle İstanbul Arkeoloji Müzesi bahçesinde düzenlenen resepsiyona katıldı.

Resepsiyonda davetlilere hitap eden Tatar, Kıbrıslı Türklerin büyük sıkıntılar yaşadığını söyledi. Tatar, Türklerin katliama maruz kaldığını dile getirerek, "İki kez soykırımdan geçtik. 1878 yılı Kıbrıs Türklerinin en acı yıllarından biridir. Çünkü 1571'de bir yıl süreyle verilen mücadeleyle Venediklilerden aldığımız Kıbrıs, 308 sene bizlerin hakimiyetinde kaldıktan sonra İngilizler tarafından kiralanıp sonra da hukuksuz şekilde gasbedildi. Kıbrıslı Türkler orada yalnızlık içinde ama umutlarını kaybetmeden hep Toroslar'a baktı." diye konuştu.

Tatar, 1974'te Türk askerinin adaya çıkmasıyla 2 devletli hayatın temellerinin atıldığını ifade ederek, yıllarca sürdürülen federasyon görüşmelerine değindi.

Söz konusu görüşmelerde nasıl bir ortaklık kurulacağı, Türkiye ve Yunanistan dengesinin nasıl sağlanacağına ilişkin görüşmelerin sürdürüldüğünü anımsatan Tatar, şunları kaydetti:

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"Hiçbir zaman Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıslı Türklerle adil bir paylaşım ve kalıcı bir çözüm için iyi niyetli olmadı. Çeşitli BM genel sekreterlerinin önünde müzakereler sürdürüldü. En sonunda da Annan Planı... Bize 'Evet deyin, dünyaya bağlanacaksınız.' dediler. Verdikleri sözleri tutmadılar ve hukuksuzluğun en büyüğünü yaptılar. Tek taraflı olarak Kıbrıs'ı AB'ye aldılar. Kuruluş anlaşmaları açık ve net. Türkiye ve Yunanistan'ın üye olmadıkları herhangi bir uluslararası kuruma ve kuruluşa Kıbrıs üye olamaz. Dolayısıyla Türkiye AB üyesi değildir, nasıl oluyor da Kıbrıs Yunanistan'ın da üye olduğu AB'ye giriyor."

Tatar, gelinen noktada büyük bir mücadele içinde olduklarını dile getirerek, Doğu Akdeniz'deki milli çıkarlar ve gelecek için doğru siyaseti takip ettiklerini vurguladı.

Ersin Tatar, Kıbrıs'tan bakılınca Türkiye'nin adanın güvenliği için çok önemli olduğunun altını çizerek, "Türkiyesiz biz var olamayız, güvenlik içinde yaşayamayız. Dolayısıyla anayasal, siyasal, ekonomik bakımdan varlığımızı sürdürmemiz mümkün değildir. Türkiye'nin garantörlüğüne, teminatına ve gölgesine muhakkak ki çok ihtiyacımız var. Gelişen ve değeri yükselen Mavi Vatan Türkiye ve Kıbrıs için çok önemlidir." dedi.

Resepsiyona KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın eşi Sibel Tatar'ın yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, KTKD İstanbul Şube Başkanı Zehra Bilge Eray, Kıbrıs gazileri ve davetliler katıldı.

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Son Güncelleme: 04.08.2021 09:34
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Arkeoloji MüzesiErsin Tatar
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