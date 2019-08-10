Tatar: “İslam barış ve huzur dini. Dinimizi terörle anılır hale getirenler, kendi kötü emelleri için kullanmaya kalkışanlar büyük hata içinde”

“İSLAM BARIŞ VE HUZUR DİNİ. DİNİMİZİ TERÖRLE ANILIR HALE GETİRENLER, KENDİ KÖTÜ EMELLERİ İÇİN KULLANMAYA KALKIŞANLAR BÜYÜK HATA İÇİNDE”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, İslam’ın barış ve huzur dini olduğunu, İslam dinini terörle anılır hale getirenlerin kendi kötü emelleri için kullanmaya kalkışanların büyük hata içinde olduklarını vurguladı.

Başbakan Tatar, “Bu noktada bizlere düşen; yanlış yapanlar yüzünden milli ve manevi değerlerimizden uzaklaşmak değil, tam tersine barışçı, insancıl anlayıştan hareketle doğruları anlatmak, doğru yapılmasını sağlamak, bizi biz yapan, bugünlere getiren değerleri yüceltici bir yol izlemektir” dedi.

Tatar Kurban Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, dini bayramların anlamının büyük olduğunu vurgulayarak, “Onlar, maneviyatımızı yükseltmekte, aynı duygu ve düşünceler etrafında toplamakta, bir birimizle olan bağlarımızı, dostluğumuzu, kardeşliğimizi, yardımlaşma arzumuzu pekiştirmektedir” dedi.

Hala savaşların sürdüğü, insanlık suçu olan terörizmin tüm ülkeleri tehdit ettiği bir dünyada din olgusunun doğru anlatılmasının büyük önemi olduğunu vurgulayan Tatar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu noktada bizlere düşen yanlış yapanlar yüzünden milli ve manevi değerlerimizden uzaklaşmak değil, tam tersine barışçı, insancıl anlayıştan hareketle doğruları anlatmak, doğru yapılmasını sağlamak, bizi biz yapan, bugünlere getiren değerleri yüceltici bir yol izlemektir.”

Hükümet olarak sorunların olduğunun farkında olduklarını ve bunların aşılması için yoğun bir gayret içinde olduklarını söyleyen Tatar, güçlü bir devlet yapısına sahip olmanın, güçlü bir sosyo-ekonomik yapıya sahip olmakla mümkün olacağının bilincinde olduklarını kaydetti.

“Halkımızın, yaşam kalitesinin yükseltilmesi için reform yapılması arzusunda oluşu, girişimci ruhu, yetişmiş insan gücümüz, sayesinde, bu yılın geri kalan kısmında ekonomideki yaraları sarmak, gelecek yıl içinde de önemli bir kalkınma hamlesi başlatmak kararlılığındayız.

Kıbrıs konusunda ise artık Rumlarla halkımızın beklentileri doğrultusunda egemen eşitliğimizi, güvenliğimizi gözeten federal bir çözüm bulunamayacağı net bir şekilde ortadır.

Bunu görmezden gelmek, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisini sıfırlamadan, bizi azınlık konumuna düşürmeden, mülkiyet ve toprak konularında 1974 öncesine dönüşü sağlayacak bir metin ortaya çıkmadan bir anlaşmaya imza koymayacağını ilan eden Rum liderliğinden hala uzlaşma yoluna gelmesini beklemek son derece yanlış bir tutumdur, halkımızı oyalamaktır.”

“ANAVATAN TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE RUM TARAFINA DUR DENİLMESİ GEREK”

Anavatan Türkiye ile iş birliği içinde Rum tarafına “dur” denilmesi gerektiğini belirten Başbakan Tatar, “Federal çözüm olamayacağı netleştiğine göre, hep birlikte, AB çatısı altında iki devletli bir çözüm istediğimizi, kadife ayrılık zamanının geldiğini, Rum komşularımız ile dünyanın önüne koymalıyız. Kıbrıs Türk halkının gerçek çıkarı bunu gerektirir” dedi.

Tatar, İslam dünyasına, Anavatan Türkiye ve halka sağlıklı, huzur içinde kazadan, beladan uzak bir bayram süreci diledi.