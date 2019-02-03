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Tatar İskele’de gençlik örgütünün düzenlediği panele katıldı

Tatar İskele’de gençlik örgütünün düzenlediği panele katıldı

03 Şubat 2019 Pazar 09:16
Tatar İskele’de gençlik örgütünün düzenlediği panele katıldı

TATAR: “GENÇLERİMİZ MİLLETİNE VATANINA BAYRAĞINA BAĞLI OLMALI, İNSANİ DEĞERLERE SAHİP ÇIKMALI, MANEVİYATI VE MİLLİ ŞUURU OLMALIDIR”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, ülke gençliğinin; “milletine vatanına bayrağına bağlı olması, insani değerlere sahip çıkması, maneviyatı ve milli şuuru olması gerektiğini” vurguladı.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, İskele İlçesi Gençlik Kolları tarafından düzenlenen panele katılarak konuşma yaptı.

Tatar, konuşmasında UBP’li gençlerin milli ve manevi değerlere bağlı ve çok çalışkan olmaları gerektiğini vurguladı. Tatar gençlere hitaben şunları söyledi:

“Her sabah erken kalkacaksınız. Planınızı programınızı yapacak, hedeflerinizi koyacaksınız. Çok çalışacaksınız. Gençlik çalışmadır. Bize göre çalışkanlığa ek olarak gençlerimiz insani değerlere sahip çıkmalı, maneviyatı ve milli şuuru olmalıdır. Gençlerimiz, milletine, vatanına, bayrağına bağlı olmalıdır.”

“TÜRKİYE’YE YALANLARLA SALDIRILIRKEN CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKAN NEDEN SUSUYOR?”

Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı’nın KKTC ziyaretinde “Rum uzlaşmazlığı karşısında artık federasyon olamayacağını, iki devletli çözüm dahil diğer çözüm şekillerinin de artık görüşme masasında olması gerektiğini” söylediğini anımsatarak, şöyle devam etti:

“Sayın Çavuşoğlu’nun söyledikleri bizim yüreğimize su serperken Rumlar ve bizim muhalifler hemen rahatsız oldular ve Türkiye’ye yalanlarla saldırmaya başladılar. Sayın Talat dayanamadı federasyonu tek sığınılacak liman ilan etti. Neden? Çünkü Kıbrıs konusunda federasyonu savunmaktan başka siyasi malzemeleri kalmadı.  Federasyon olmayacağını biliyorlar ama kabul ederlerse tamamen siyasetsiz kalacakları için yalana sarılıp federasyonu savunuyorlar. UBP gençliği bunları iyi bilmelidir. KTÖS Türkiye’ye ‘istilacı’, ‘Kıbrıs Türkü’ne etnik temizlik uygulayan, bize zorla soyadı koyan, yer isimlerini zorla değiştiren ülke’ diye yalan suçlamalarla saldırıyor ama Cumhurbaşkanı Akıncı’dan, Başbakan Erhürman’dan tepki yok. Neden?”

“GENÇLERİN UBP’YE İLGİSİ ARTIYOR”

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, gençlerin UBP’ye ilgisinin her geçen gün artmakta olduğunu memnuniyetle gördüklerini de ifade ederek, şöyle konuştu:

“Bunun başlıca nedeni Kıbrıs konusunda söylediklerimizde haklı çıkmamız ve halkın sadece UBP iktidardayken yatırım yapıldığını, ekonominin ilerlediğini fark etmesidir. İnşallah önümüzdeki günlerde çok daha fazla gencimizi kurduğumuz komitelerde görecek, onlarla birlikte iktidar yolunda yürüyeceğiz. Suyu biz getirdik. Proje bizim projemizdir. CTP, TDP suyun gelmesini istemezdi. Şimdi çalışıyorlar. Kablo ile elektrik de bizim projemizdir. Şimdi o projede ayak sürüyorlar ama o da geçekleşecek.”  

Tatar, halkın; Kıbrıs konusunda UBP’nin haklı çıktığını görmesi ve sadece UBP dönemlerinde ülkede yatırım yapıldığını, ekonominin ilerlediğini anlaması nedeniyle partisinin rakipsiz en büyük parti olduğunu ve ilk seçimde tek başına iktidara geleceğini söyledi.

TAÇOY: “UBP HALKIN, DEVLETİN GÜCÜDÜR”

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Hasan Taçoy da konuşmasında, UBP’nin Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ten feyz aldığını söyledi ve şunları kaydetti:

“Ben de gençlik kolları ile siyasete başladım. O yıllarda da salonların UBP’li gençlerle dolması için çalıştım. Hala en büyük çabam bu yöndedir. Çünkü bizim feyz aldığımız Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği gibi Cumhuriyetimizi gençlerimize emanet edeceğiz”.

Birlikten güç doğar, UBP de ‘birlik’ anlamına gelir. Halkımızın, devletimizin en büyük gücü  UBP’dir. Gençlere yönelik etkinliklerimize İskele’den başladık, diğer ilçelerimizde devam edeceğiz.”

ARİFOĞLU: “UBP MİLLİYETÇİ, ÖZGÜRLÜKÇÜ VE SOSYAL ADALETÇİDİR”

Ulusal Birlik Partisi kurucularından eski bakan Tuncer Arifoğlu da panelde yaptığı konuşmada UBP’nin tarihçesini anlattı.

“UBP’nin çok köklü bir parti olduğunu” vurgulayan Arifoğlu şunları kaydetti:

“UBP’nin üç temel özelliği vardır: Milliyetçidir; Anavatan Türkiye ile ilişkilerimizi geliştirmeyi savunur. Özgürlükçüdür;  özgürlükçü olduğu için KKTC’yi kuran anlayıştır. Sosyal adaletçidir;  KKTC halkının sosyal adalet anlayışı çerçevesinde elde ettiği ne varsa hepsinin altında UBP’nin imzası vardır”.

Ulusal Birlik Partisi İskele İlçe Başkanı Osman Kırşan da panel sonunda gençlere yönelik böylesi güzel bir etkinlik düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’a günün anısına bir plaket takdim etti.

Son Güncelleme: 03.02.2019 12:34
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