Tatar İskele Boğaz bölgesindeki sahil evleri projesinin lansmanına katıldı

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar burada yaptığı konuşmada, İskele Bölgesi’ne sahip çıkarak ortaya konan vizyon ve başarılı projelerle yapılan yatırımlarla KKTC’nin marka değerinin yükselmesinin geleceğe güvenle bakmamız açısından önemine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Tatar, ortaya konan vizyonla projeyi gerçekleştiren 4 firmayı kutladı.

Bölgede imar planı ve emirnamede yapılacak değişikliklerle hem bölgenin hem de KKTC’nin önünün açılacağını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Bölgenin altın değerindeki potansiyelinin değerlendirilerek, böyle yatırımlarla cennet KKTC’mizin önünün açılması görevimizdir” dedi.

