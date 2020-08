Tatar: "İnsan sağlığı herşeyden önemli"

Başbakan Ersin Tatar, açıklamasında şunları kaydetti:

“Tüm dünyanın uyguladığından daha sıkı tedbirlere yürüttüğümüz Covid-19’la mücadele sürecinde ekonomimizin normalleşmesi için bizler de 1 Temmuz’dan itibaren kademeli açılım aşamasını başlattık.

Açılım aşamasına geçmemizle birlikte vakaların artacağını bilim insanlarınızla yürüttüğümüz çalışmalarda bizler de zaten öngörmüştük.

Ne var ki son birkaç gündür vaka sayısında önemli artışlar yaşanmıştır.

Bunda yaşanan bayram süreciyle birlikte ülkeye giriş çıkışlarda meydana gelen artışla, test sayısındaki yükselişin kuşkusuz etkisi vardır.

Bu konu tarafımdan bizzat an ve an takip edilmekte, Sağlık Bakanlığımız ve ekipleri şahsımı sürekli bir şekilde yaşanan gelişmelerle ilgili bilgilendirmektedir.

İnsan sağlığı her şeyden önemlidir. Yaşanan gelişmeler ve bilim insanlarınızın ortaya koyacağı görüşler ışığında alınması gereken yeni kararlar ve önlemler varsa bunları almakta hiç tereddüt etmeyeceğimiz.

Ne var ki, bazı kesimlerin halkı ısrarla bir panik havasına sokmaya çalışmaları da son derece yanlıştır.

Toplum sağlığını ilgilendiren böylesi hassas dönemlerde yaratılacak paniğin ülkemize ve halkımıza vereceği zarar herkesçe iyi düşünülmelidir.

Covid-19’la ilgili bugüne kadar yapmış olduğumuz mücadele, son derece başarılıdır.

Bu başarıyı istatistiki verilerle de açıkça ortaya koymaktadır.

İlgili arkadaşlarımın bana aktardıkları istatistiki verilere göre ; Ülkemiz şu anda Avrupa ülkeleri içerisinde nüfusa oranla en düşük vaka oranına sahiptir.

Yine aynı verilere göre ülkemiz nüfusa göre ölüm oranlarında da Avrupa’nın en iyi durumda olan ülkedir.

Diğer yandan nüfusa oranla test sayıları bakımından dünyada en çok test yapmış ilk 20 ülkesinden biri pozisyonundayız.

Çok fazla test yapıyor olmamıza rağmen hala nüfusa oranla vaka sayılarında iyi pozisyonunuzu korumaktayız.

Bazı örnekler verecek olursak, Nüfusu bize çok yakın olan Malta’da bugüne dek toplam 10 ölüm yaşanmıştır.



Güney Kıbrıs’ta ölüm sayısı 20’ye, vaka sayısı 1277’ye ulaşmıştır. Güney Kıbrıs’ta halen 380 pozitif vaka vardır.

Bizde Mart ayından bu yana ortaya çıkan toplam vaka sayısı 209’dur.

Bunların 108’i 1 Temmuz’daki dışa açılım öncesine aittir, 101 ise açılım sonrasına aittir.

101 hastadan 36’sı iyileşip taburcu olmuştur. 36 vaka karantina otelinde tutulmaktadır.

Geriye kalan 29 hafif seyirli vakamız ise, hastanemizde tedavi görmektedir.

Ağır veya yoğun bakımda olan tek bir vakamızın olmayışı son derece önemlidir.

Şu anda 40 yatağımız Covid-19 için hazır durumdadır.

Ayaktan Tanı Merkezi’ndeki 50 yatağı kısa bir süre içerisinde devreye koyabilecek durumdayız.

Türkiye’nin ülkemizde yapacağı 100 yataklı pandemi hastanesinin temelini en geç ay başında atılmış olacağız.

Hastanemiz 45-50 günlük bir süre içinde en son teknoloji ile donatılmış bir şekilde hizmete sunulacak noktada olacaktır.

Bu da yılsonuna kadar Covid-19 için yaklaşık 200 yatağımızın olacağı anlamına gelmektedir.

Ancak biliyoruz ki; ne kadar yatağınız veya cihazınız olursa olsun, önemli olan hasta sayısının sizin kapasitenizin üstüne çıkmamasıdır. Başarılması gereken budur.

Dolayısı ile biz bu bilinçle, bilim ışığında, halkımızın yararına çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz.

Beklentimiz, çağrımız, herkesçe doğruların yapılması ve desteklenmesi, mesafe, maske ve temizlik kurallarına istisnasız herkesin uyulmasıdır.

Böyle yaparsak başaracağız, böyle yaparsak daha güzel günler mutlaka gelecektir”