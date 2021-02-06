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Tatar, İngiliz Vatandaşları Topluluğu yetkilileriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün akşam, İngiliz Vatandaşları Topluluğu (British Residents’ Society – BRS) yetkilileri ile görüştü.  

06 Şubat 2021 Cumartesi 13:30
Tatar, İngiliz Vatandaşları Topluluğu yetkilileriyle görüştü
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Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüşmesi sonrası, ülkemizde yaşayan İngiliz vatandaşları ile Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirdiği online görüşmede, İngiltere’nin Brexit sürecinin 1 Ocak 2021’de tamamlanması sonrası KKTC ve İngiltere arasında doğrudan ticaret ve seyahat konusundaki ilişkilere yeni bir yaklaşım getirilebileceğini vurguladı. 
İngiliz Vatandaşları Topluluğu Başkanı Peter Wilkins, Başkan Yardımcısı Mike Diplock ve Cumhurbaşkanlığı Yabancı Basın Görevlisi Kerem Haser’in katıldığı görüşmede Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de yaşayan İngiliz vatandaşlarını ve onların ülkemize olan sevgi ve desteğini önemsediğine işaret ederek, “Ülkemizde yaşayan yabancıları ülkemiz vatandaşlarından ayrı görmüyorum çünkü onların KKTC’ye olan derin sevgi ve desteklerini biliyorum” dedi. 
Cumhurbaşkanı Tatar, Dışişleri Bakanı Raab ile görüşmesinde, 10 binden fazla İngiliz vatandaşının ülkemizde yaşadığını, 300 binden fazla Kıbrıslı Türk’ün de İngiltere’de yaşadığını dile getirerek, insanlık dışı izolasyonların ülkeye yaptığı olumsuz etkileri anlattığını söyledi. 
Raab ile yaptığı samimi ve fevkalade yapıcı görüşme sonrası KKTC’de yaşayan İngiliz vatandaşları ile görüş alışverişinde bulunmak istediğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Dışişleri Bakanı’ndan Kıbrıslı Türklerin Oxford-AstraZeneca aşılarından payını talep ettiğini, bu aşılardan KKTC’de yaşayan yabancıların da yararlanmasını sağlamak istediğini aktardı.  Cumhurbaşkanı Tatar, Raab’ın yetkililere, bu konuyu ele almaları için direktif vereceğini söylediğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, aşı konusunda şunları kaydetti: 
“Kıbrıslı Türkler daha fazla aşı edinmek için çabalarını sürdürüyor. Anavatan Türkiye’den bugüne dek, toplam 40,000 doz aşı temin ettik. Bu da, iki doz olan aşıdan 20,000 kişinin faydalandığı anlamına gelir. AB, bize 4500 doz aşı göndermiştir. Biz aslında en az 500,000 doza ihtiyaç duyuyoruz.” 
Aşı programı konusundaki belirsizlikle ilgili İngiliz vatandaşlarının kaygısını anladığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “KKTC’ye yeterli dozda aşı temin edilememiştir. Belirsizlik bu nedenledir. Biz, tüm vatandaşların yararlanabilmesini sağlamak amacıyla sürecin hızlanması için elimizden geleni yapıyoruz ve ülkeye aşı temin etmek için her yolu araştırıyoruz” dedi. 

KIBRIS SORUNU VE KIBRIS TÜRK TARAFININ POZİSYONU

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Raab’ın Kıbrıs’a ilk kez ziyaret yaptığını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Mart ayında yapılması planlanan 5+BM gayri resmi toplantı öncesinde her iki tarafı da ziyaret etmesinin önemine dikkat çekti.  Cumhurbaşkanı Tatar, sürdürülebilir bir uzlaşı için savundukları egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan iki devletin iş birliği vizyonunu ortaya koyduklarını belirtti. 
Dışişleri Bakanı Raab’a fotoğraflarıyla KKTC’nin önemli yatırımlarını gösterdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Bütün bunlar nasıl geri alınabilir? KKTC, güneydeki devlet kadar egemen bir devlettir çünkü bir devletin tüm özellikleri mevcuttur. Seçimlerden yasalara, kendi topraklarımız, nüfusumuz ve devlet organlarımız hepsi vardır” diye anlattığını aktardı. 
Federal temelde çözüm arayışlarının Rum tarafının hegemonyacı anlayışı ve Kıbrıslı Türklerle güç ve doğal kaynakları paylaşmak istememeleri nedeniyle, yapılan sayısız müzakerelerde sonuçsuz kaldığını Raab’a anlattığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Biz, Devletimizin devamı için ısrar edeceğiz” mesajını yinelediğini vurguladı. 

BREXIT SONRASI SEYAHAT VE TİCARET
Cumhurbaşkanı Tatar, Brexit’in tamamlanması konusunu da Raab ile görüştüğünü belirterek, “Kendisine, AB kurallarına bağlı olmayan Birleşik Krallık’ın yeni bir yaklaşım ile KKTC’ye doğrudan ticaret ve direkt uçuşların önünün açılabileceği görüşünde olduğumu ifade ettim” dedi. 
İngiltere’den gelen yolcuların Ercan Havalimanı’na gelmek için uçak değiştirmek zorunda olmaları konusunun da öncelikli olarak görüşüldüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Dışişleri Bakanı’ndan eski sisteme dönerek Türkiye’de uçaktan iniş yapmadan Ercan Havalimanı’na gelmelerinin sağlanması talebini ilettiğini belirtti. 
Cumhurbaşkanı Tatar, Ercan Havalimanı’nın uluslararası standartlara uygun olduğunu gösteren raporların bulunduğunu aktardığını, Raab’ın ise bu konuyu ele alacağını söylediğini dile getirdi.

 

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Son Güncelleme: 06.02.2021 15:03
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