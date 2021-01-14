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Tatar'ın Rum tarafından gelen aşıları kabul etmeyeceği sözlerinin yankıları sürüyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın dün yaptığı ve kamuoyunda tepkilere neden olan aşı açıklamaları AB'nin gönderiği aşıların ilk partisini göndermek üzere olan Rum makamlarında ikilem yarattı.

14 Ocak 2021 Perşembe 16:05
Tatar'ın Rum tarafından gelen aşıları kabul etmeyeceği sözlerinin yankıları sürüyor
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"Aşılar Rum tarafından gelirse kabul etmeyeceğiz" şeklinde bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın bu ifadeleri üzerine konuyla ilgili yeniden belirsizlik ortaya çıktı.

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Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Tatar'ın "aşılar Rum tarafından gelirse kabul etmeyiz. AB direk göndersin" şeklindeki açıklamaları sonrası kamuoyunda tepkiler çığ gibi büyürken, Rum yetkililerin de konuyla ilgili kafa karışıklığı içine girdikleri öğrenildi. Rum yetkililerin Ersin Tatar'ın tepki çeken açıklamaları sonrası ikileme düştükleri ve konuyla ilgili yeniden değerlendirme içine girdikleri gelen haberler arasında.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tatar'ın ifadeleri sonrası hafta sonuna kadar aşıların ilk partisi olan 2000 adet Pfizer'in nasıl ve ne şekilde teslim edileceği noktasında belirsizlik ortaya çıkarken, Cumhurbaşkanlığı makamı uhdesinde görev yapan İki Toplumlu Sağlık Komitesi'nin de konuyla ilgili nasıl bir girişim yapacağı belirsizliğini koruyor.

Hatırlanacağı üzere, Rum Sağlık Bakanlığı yetkilileri, AB'den toplamda 1.4 milyon doz aşı sipariş etmiş ve bunun yaklaşık 140 bin adetinin Kıbrıslı Türkler'e teslim edileceği bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarGüney Kıbrıstan Gelecek Aşılar
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