Tatar: "İlk önce sağlık, sonrasında ekonomi"

UBP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Adayı Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı ziyaret ederek, ekonomik ve ülke gündemi ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

UBP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, ziyarette, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da hazır bulundu.

UBP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Adayı Başbakan Ersin Tatar , pandemi sürecinde KTTO ile yakın çalıştıklarını ve hep birlikte bir başarıya ulaştıklarını söyledi.

Pandemi sürecinde cesur kararlar aldıklarını, önemli yol aldıklarını kaydeden Tatar, “Sayın Akıncı, Bakanlar Kurulu’na geldi ve tam sokağa çıkma yasağı, olağanüstü hal istedi... Bunu kabul etmedik. Doğruyu yaptık... Cesur ve pragmatik olduk, süreç bizi haklı çıkardı” dedi.

Başbakan Tatar, “Şu an hamdolsun vakaları düşürdük, 3-5 gün sonra bu da bitecektir. İlk önce sağlık, sonrasında ekonomi... Ankara ziyaretimizde de her şeyi görüştük. 2021 bütçe ihtiyaçları da gündeme geldi. Bunlar olacak. Gelirlerimiz olması gereken noktada değildir. Hedeflenen gelirler sağlanamadı çünkü Pandemi nedeniyle giderler arttı. Sağlık Bakanlığı için 100 milyon TL harcadık... Bütün dünya bunun sıkıntısını çekiyor. Pandeminin bitmesiyle temel sektörlere bakacağız, sanayidir, ticarettir, turizmdir, yüksek öğretimdir... bir takım düzenlemelerle çalışmaları teşvik edeceğiz” diye konuştu.

Tatar, “ KTTO çok kıymetli bir kuruluşumuzdur. Ekonomi dünyamızın vazgeçilmez unsurudur. KTTO için emeği geçenlere teşekkür ederim, hayatta olmayanları rahmetle anıyorum. Binlerce üyenizle, ekonomik hizmetleriniz ve vergilerle en büyük katkıyı yapan KTTO ile yakın çalışma ve işbirliğini, Pandemi sürecinde olduğu gibi bundan sonra da sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı