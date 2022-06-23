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Tatar ile Oktay yangın bölgesini ziyaret etti

23 Haziran 2022 Perşembe 14:30
Tatar ile Oktay yangın bölgesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yangın bölgesini ziyaret etti ve söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı, incelemelerde bulundu. 

KKTC’ye resmî temaslarda bulunmak üzere gelen Oktay, temaslarına başlamadan önce, üç gündür Mersinlik bölgesinde devam eden yangın bölgesini ziyaret etti. 

Cumhurbaşkanı Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yangın bölgesini ziyareti sırasında Sivil Savunma Mobil Kriz aracında bilgi aldı. 

Tatar ile Oktay’a, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ve diğer yetkililer eşlik etti. 

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-Söndürme çabaları havadan ve karadan yoğun şekilde sürüyor

Kantara- Ardahan bölgesine kadar yayılan yangını söndürmek için şu anda karadan ve havadan yoğun bir çalışma yürütülüyor. 

Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen İnsansız Hava Araçları da bölgede keşif yapıp, Türkiye, İngiliz üsleri ve Rum kesiminden gelen hava yangın söndürme araçlarına bilgi aktarıyor. Şu anda yangına 4 helikopter ve 2 uçakla müdahale ediliyor.

-İsrail'den iki uçak gün içinde gelecek

İsrail’den gelen ve Larnaka’ya inen iki yangın söndürme uçağının ise gün içinde söndürme çalışmalarına katılması bekleniyor. Alınan bilgiye göre, söz konusu iki uçak yüksek kabiliyetli ve gece de çalışabiliyor.

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Son Güncelleme: 23.06.2022 16:41
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