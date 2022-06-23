Tatar ile Oktay ortak basın toplantısı düzenledi

Tatar konuşmasında Kıbrıs konusuna ve Rum lider Anastasiadis’in önerilerine değindi

- "İki devletli, egemen eşitlik temelinde bir süreç sürdürülecek"

-"Anastasiadis’in mektubu ve önerilerine karşılık iki devletin iş birliğine yönelik öneri sunacağız"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs sorununda iki devletli, egemen eşitlik temelinde bir sürecin sürdürüleceğini söyledi.

Rum lider Nikos Anastasiadis’in mektubu ve önerilerine karşılık iki devletin iş birliğine yönelik öneri sunacaklarını belirten Tatar, sözde güven yaratıcı önlemler olarak Maraş’ın iadesi, limanların BM ve AB denetiminde açılması gibi önerileri reddettiklerini, bunların söz konusu olamayacağını ifade etti.

“Somut önerilerimizi önümüzdeki günlerde ifade edeceğim” diyen Tatar, Maraş açılımının gerçekleştirildiğini, bunun önemli ve değerli bir adım olduğunu dile getirdi.

Tatar-Oktay ortak basın toplantısı

Resmi ziyaret için bugün KKTC'ye gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığındaki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

-"Yangının bu akşam söndürülmesi için gayretler devam ediyor"

Görüşmenin ardından basına açıklama yapan Tatar, Mersinlik bölgesindeki yangına değinerek, tespitlerini aktardı.

-18 kilometrekarelik alan

Tatar, bugün helikopterler ve İHA’larla yapılan yangınla ilgili tespitleri aktararak, 18 kilometrekare alan olarak belirlenen yangının son durumunu ve kuzey bölgesindeki yangınların hangi noktada olduğunu incelediklerini belirtti.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin gönderdiği helikopter, yangın söndürme uçağı ve diğer desteklerle yangının bu akşama söndürülmesi gayretlerinin devam ettiğini belirtti.

Kriz masasına başkanlık yaparak yönetmeye çalıştıklarını dile getiren Tatar, koordinasyon içinde, başarının sağlandığını söyleyerek, katkı koyanlara teşekkür etti.

Geniş alanın yangından etkilediğini, bunun üzücü olduğunu ancak yaşananlardan dersler çıkarıldığını ve gerekli çalışmaların yapılacağını belirten Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmiş olsun dileklerini paylaştığını kaydetti.

Tatar, pandemi, Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı olumsuzluklara değinerek, yaz döneminde turizm ve öğrencilerin gelişiyle sağlanacak açılımlarla ekonomik ve diğer sıkıntıların geride kalması temennisinde bulundu.

Tatar, Türkiye’nin verdiği desteğin çok önemli olduğunu ifade etti.

-Rum liderin önerilerini reddettik.. Somut önerilerimizi önümüzdeki günlerde ifade edeceğim”

Rum lider Nikos Anastasiadis’in geçtiğimiz günlerde gönderdiği mektuba verdiği yanıt mektubuna değinen Tatar, sözde güven yaratıcı önlemler olarak Maraş’ın iadesi, limanların BM ve AB denetiminde açılması gibi önerileri reddettiklerini bunların söz konusu olamayacağını söyledi.

Tatar, iki devletli, egemen eşitlik temelinde bir sürecin sürdürüleceğini söyleyerek, Anastasiadis’in mektubuna ve önerilerine karşılık iki devletin iş birliğine yönelik öneri sunacaklarını belirtti.

Önerilerin, doğal gaz ve hidrokarbon yataklarını da kapsayacak şekilde olacağını ifade etti.

“Somut önerilerimizi önümüzdeki günlerde ifade edeceğim” diyen Tatar, Maraş açılımının gerçekleştirildiğini, bunun önemli ve değerli bir adım olduğunu söyledi.

-“Altını çizmek isterim ki Maraş, KKTC sınırları içindedir”

Tatar, bölgenin 500 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini, açılımın uluslararası hukukun kabul ettiği şekilde yapıldığını, eski mülk sahiplerinin yapacağı müracaatları değerlendireceklerini kaydetti.

“Altını çizmek isterim ki Maraş, KKTC sınırları içindedir” diyen Tatar, altyapısının daha da iyi bir noktaya getirileceğini söyledi.

Tatar, Ukrayna -Rusya savaşının yaşandığını bu noktada Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünün önemini bir kez daha görüldüğünü belirtti.

“Adaya barış 20 Temmuz 1974’te gelmiştir” diyen Tatar, Kıbrıs meselesinin özünün egemenlik meselesi olduğunu belirtti.

Tatar, federal modelin çoğunluğun azınlığını yöneteceği ve Kıbrıslı Türklerin asimile edileceği bir noktaya sürükleneceğini söyledi.

Yunanistan’ın Ege adalarında uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve o durumun buraya yayma eğilimi olduğunu belirten Tatar, bu tuzağa düşmeyeceklerini kaydetti.

Anavatan Türkiye’nin bölgenin en büyük ve güçlü ülkesi olduğunu dile getiren Tatar, Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkına verdiği desteklere teşekkür etti.