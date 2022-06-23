banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Gönyeli'de feci kaza: 5 yaşındaki çocuk yaralandı
Gönyeli'de feci kaza
Cahitoğlu: “Yangın büyük oranda kontrol altına alındı”
Cahitoğlu: “Yangın büyük oranda kontrol...
Akpınar: “Yeniden çok büyük bir felaket yaşıyoruz”
Akpınar: “Yeniden çok büyük bir...
EMO suçlamaları kabul etmedi!
EMO suçlamaları kabul etmedi!
Tatar: Yangına bir koordinasyon halinde karadan ve havadan müdahale sürüyor
Tatar'dan yangınla ilgili açıklama
banner404

Tatar ile Oktay ortak basın toplantısı düzenledi

23 Haziran 2022 Perşembe 16:30
Tatar ile Oktay ortak basın toplantısı düzenledi

 Tatar konuşmasında Kıbrıs konusuna ve Rum lider Anastasiadis’in önerilerine değindi

- "İki devletli, egemen eşitlik temelinde bir süreç sürdürülecek"

-"Anastasiadis’in mektubu ve önerilerine karşılık iki devletin iş birliğine yönelik öneri sunacağız"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs sorununda iki devletli, egemen eşitlik temelinde bir sürecin sürdürüleceğini söyledi.

Rum lider Nikos Anastasiadis’in mektubu ve önerilerine karşılık iki devletin iş birliğine yönelik öneri sunacaklarını belirten Tatar, sözde güven yaratıcı önlemler olarak Maraş’ın iadesi, limanların BM ve AB denetiminde açılması gibi önerileri reddettiklerini, bunların söz konusu olamayacağını ifade etti.

“Somut önerilerimizi önümüzdeki günlerde ifade edeceğim” diyen Tatar, Maraş açılımının gerçekleştirildiğini, bunun önemli ve değerli bir adım olduğunu dile getirdi.

Tatar-Oktay ortak basın toplantısı

Resmi ziyaret için bugün KKTC'ye gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığındaki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

-"Yangının bu akşam söndürülmesi için gayretler devam ediyor"

Görüşmenin ardından basına açıklama yapan Tatar, Mersinlik bölgesindeki yangına değinerek, tespitlerini aktardı.

-18 kilometrekarelik alan

Tatar, bugün helikopterler ve İHA’larla yapılan yangınla ilgili tespitleri aktararak, 18 kilometrekare alan olarak belirlenen yangının son durumunu ve kuzey bölgesindeki yangınların hangi noktada olduğunu incelediklerini belirtti.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin gönderdiği helikopter, yangın söndürme uçağı ve diğer desteklerle yangının bu akşama söndürülmesi gayretlerinin devam ettiğini belirtti.

Kriz masasına başkanlık yaparak yönetmeye çalıştıklarını dile getiren Tatar, koordinasyon içinde, başarının sağlandığını söyleyerek, katkı koyanlara teşekkür etti.

banner341
Geniş alanın yangından etkilediğini, bunun üzücü olduğunu ancak yaşananlardan dersler çıkarıldığını ve gerekli çalışmaların yapılacağını belirten Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmiş olsun dileklerini paylaştığını kaydetti.

Tatar, pandemi, Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı olumsuzluklara değinerek, yaz döneminde turizm ve öğrencilerin gelişiyle sağlanacak açılımlarla ekonomik ve diğer sıkıntıların geride kalması temennisinde bulundu.

Tatar, Türkiye’nin verdiği desteğin çok önemli olduğunu ifade etti.

-Rum liderin önerilerini reddettik.. Somut önerilerimizi önümüzdeki günlerde ifade edeceğim”

Rum lider Nikos Anastasiadis’in geçtiğimiz günlerde gönderdiği mektuba verdiği yanıt mektubuna değinen Tatar, sözde güven yaratıcı önlemler olarak Maraş’ın iadesi, limanların BM ve AB denetiminde açılması gibi önerileri reddettiklerini bunların söz konusu olamayacağını söyledi.

Tatar, iki devletli, egemen eşitlik temelinde bir sürecin sürdürüleceğini söyleyerek, Anastasiadis’in mektubuna ve önerilerine karşılık iki devletin iş birliğine yönelik öneri sunacaklarını belirtti.

Önerilerin, doğal gaz ve hidrokarbon yataklarını da kapsayacak şekilde olacağını ifade etti.  

“Somut önerilerimizi önümüzdeki günlerde ifade edeceğim” diyen Tatar, Maraş açılımının gerçekleştirildiğini, bunun önemli ve değerli bir adım olduğunu söyledi.

-“Altını çizmek isterim ki Maraş, KKTC sınırları içindedir”

Tatar, bölgenin 500 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini, açılımın uluslararası hukukun kabul ettiği şekilde yapıldığını, eski mülk sahiplerinin yapacağı müracaatları değerlendireceklerini kaydetti.

“Altını çizmek isterim ki Maraş, KKTC sınırları içindedir” diyen Tatar, altyapısının daha da iyi bir noktaya getirileceğini söyledi.

Tatar, Ukrayna -Rusya savaşının yaşandığını bu noktada Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünün önemini bir kez daha görüldüğünü belirtti.  

“Adaya barış 20 Temmuz 1974’te gelmiştir” diyen Tatar, Kıbrıs meselesinin özünün egemenlik meselesi olduğunu belirtti.

Tatar, federal modelin çoğunluğun azınlığını yöneteceği ve Kıbrıslı Türklerin asimile edileceği bir noktaya sürükleneceğini söyledi.

Yunanistan’ın Ege adalarında uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve o durumun buraya yayma eğilimi olduğunu belirten Tatar, bu tuzağa düşmeyeceklerini kaydetti. 

Anavatan Türkiye’nin bölgenin en büyük ve güçlü ülkesi olduğunu dile getiren Tatar, Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkına verdiği desteklere teşekkür etti.

banner360
Son Güncelleme: 23.06.2022 17:25
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Tatar yangın bölgesinde… 
Cumhurbaşkanı Tatar yangın bölgesinde… 
Güzelyurt bölgesine ateş düştü henüz 15 yaşında idi
Güzelyurt bölgesine ateş düştü henüz 15 yaşında idi
Yangın yayılıyor…
Yangın yayılıyor…
Yangında üçüncü gün
Yangında üçüncü gün
Yangın henüz kontrol altına alınamadı
Yangın henüz kontrol altına alınamadı
Salih Kuzey Arıklı'dan size armağan sizden de doğaya ..
Salih Kuzey Arıklı'dan size armağan sizden de doğaya ..
Mahkeme ilanı
Mahkeme ilanı
“Geçmiş olsun ülkem”
“Geçmiş olsun ülkem”
Ek mesailer konusunda uzlaşıya varıldı, eylem kalktı
Ek mesailer konusunda uzlaşıya varıldı, eylem kalktı
Ani ölümler şok etkisi yaratmaya devam ediyor
Ani ölümler şok etkisi yaratmaya devam ediyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim