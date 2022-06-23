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Tatar ile Oktay arasındaki görüşme başladı

23 Haziran 2022 Perşembe 15:00
Tatar ile Oktay arasındaki görüşme başladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay arasındaki görüşme saat 14.30’da Cumhurbaşkanlığında başladı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere bugün saat 12.00 sularında KKTC’ye gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ilk olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte Mersinlik’te devam eden orman yangını bölgesini ziyaret ederek  incelemelerde bulundu.

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunmalarının ardından Cumhurbaşkanlığına geçen Tatar ve Oktay  burada bir görüşme gerçekleştiriyor. Görüşmede, heyetler de hazır bulunuyor.

Görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Tatar ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

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KKTC’de üç gün sürecek resmi temasları kapsamında Fuat Oktay’ın bugün Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Başbakan Ünal Üstel ile de bir araya gelmesi ve ardından da Türkiye Belediyeler Birliği ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Programı lansmanına katılması bekleniyor.

-Oktay’ın yarınki programı

Oktay’ın ziyaretin ikinci günü olan yarın saat 11.00'de Kalkınma Bankası konferans salonunda düzenlenecek "Girişimcilik Hibe Programı"na iştirak etmesi ve sonrasında genç sporcularla buluşması bekleniyor.

Oktay’ın, yarın saat 14.00'te Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi KKTC Akademik Birimi Kampüsü'nde incelemelerde de bulunması ve ardından Beyarmudu Belediyesine  ziyaret gerçekleştirmesi planlanıyor. Oktay, burada kadın üreticiler ve girişimcilerle görüşecek.

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Son Güncelleme: 23.06.2022 17:09
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