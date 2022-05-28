banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tatar ile Erhürman arasında gerginlik yaşandı
Tatar ile Erhürman arasında gerginlik...
"Maymun Çiçeği Hayvanlara Yayılabilir"
"Maymun Çiçeği Hayvanlara Yayılabilir"
Selda BEYİTOĞLULARI Kayıp Aranıyor!
Selda BEYİTOĞLULARI Kayıp Aranıyor!
16 Yaşındaki Kız Çocuğu Kayıp!
16 Yaşındaki Kız Çocuğu Kayıp!
Aracın İçinden Şarj Kablosu Çaldı!
Aracın İçinden Şarj Kablosu Çaldı!
banner404
Flaş Haber
Akaryakıta zam…
Kapat

Tatar ile Erhürman arasında gerginlik yaşandı

28 Mayıs 2022 Cumartesi 14:07
Tatar ile Erhürman arasında gerginlik yaşandı

 Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) 36. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurul’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman arasında gerginlik yaşandı.

KTSO’nun 36. Olağan Genel Kurulu, bugün saat 10.00’da Oda binasında başladı. Genel Kurula Cumhurbaşkanı Ersin Tatar; Başbakan Ünal Üstel; Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman; Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu; Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu; Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy; Meclis Başkan Yardımcısı ve CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe; CTP Milletvekili Fikri Toros; bazı sivil toplum örgütü temsilçileri ile KTSO Başkan ve üyeleri katıldı.

Atatürk ve şehitler anısına 1 dakikalık saygı duruşu ve İstikal Marşı’nın okunması ile başlayan Genel Kurul, Divan Başkanlığı ve Divan Sekreterliği Seçimleri ile devam etti. Divan Başkanlığına Musa Sönmezler, Divan Sekreterliğine ise Cenk Sarper ile Ahmet Ogan getirildi.

banner341
Oda’nın tanıtım filminin de gösterildiği Genel Kurul’da, Divan Başkanı  Musa Sönmezler sunum yaptı. Sönmezlerin ardından, Oda’nın Genel Sekreter Vekili Belgin Özoğul “Sanayi Sektörü Kapasite Raporu”nu sundu.

Protokol konuşmaları ile devam eden Genel Kurul’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Cihat Lokmanoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Başaran Bayrak ve ve KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu sanayicilere hitap etti.

- Tatar ile Erhürman arasında “Türkiye eleştirisi” gerginliği…

Genel Kurul’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a konuşması sırasında sözlü müdahale etmesi üzerine gerginlik yaşandı. Erhürman’ın KKTC-TC arasında imzalanan 2022 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü kapsamında ülkeye aktarılacak tutar ile ilgili değerlendirme yaptığı sırada, Cumhurbaşkanı Tatar “Burası Türkiye’yi eleştirmenin yeri değil” diyerek Erhürman’ın sözünü kesti. Erhürman’ın ekonomiden bahsettiğini ifade etmesine ise Tatar; “Türkiye’yi eleştiriyorsun” diyerek yanıt verdi. Bunun üzerine Erhürman, “Türkiye’yi eleştirmiyorum, rakamları veriyorum. Herşeyi Türkiye’yi eleştirme olarak yorumladığınız için zaten bu hale geldik” dedi.

Yaşanan gerginliğin devam etmesi üzerine, Divan Başkanı Musa Sönmezler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a hitaben “Lütfen müdahale etmeyin. Biz davet ettik konuşsun diye (Erhürman), siz de şimdi sıra geldiğinde konuşacaksınız” diyerek, Erhürman’ın konuşmasına devam etmesini istedi. Ancak Erhürman, KTSO’yı “gereksiz gerginlik ortamına katmak istemediği” gerekçesiyle konuşmasına devam etmek istemedi ve Türkiye ile ilişkilerin doğru zemine oturtulabileceğini söyledi. “Demokrasinin ülkede olması ekonominin kalkınması açısından her zaman temel zemindir” diyen Erhürman, Genel Kurul’un hayırlı olmasını dileyerek salondan ayrıldı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“İŞ DÜNYAMIZA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"
“İŞ DÜNYAMIZA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"
Anastasiadis’in GYÖ paket teklifini Cumhurbaşkanı Tatar’a Stewart aracılığıyla ilettiği öne sürüldü
Anastasiadis’in GYÖ paket teklifini Cumhurbaşkanı Tatar’a Stewart aracılığıyla ilettiği öne sürüldü
Aracın İçinden Şarj Kablosu Çaldı!
Aracın İçinden Şarj Kablosu Çaldı!
İntihar mı edelim!
İntihar mı edelim!
Cumhurbaşkanlığından yangın açıklaması: Müdahale kapasitesini artırmak için koordineli çalışma yapılması elzemdir
Cumhurbaşkanlığından yangın açıklaması: Müdahale kapasitesini artırmak için koordineli çalışma yapılması elzemdir
“KADINLARIMIZA BÖYLE BİR FIRSATIN VERİLMESİ GERÇEKTEN TAKDİRE ŞAYAN”
“KADINLARIMIZA BÖYLE BİR FIRSATIN VERİLMESİ GERÇEKTEN TAKDİRE ŞAYAN”
Maske Zorunluluğu Kaldırıldı
Maske Zorunluluğu Kaldırıldı
“Felaketin Eşiğinden Dönmüş Bulunmaktayız”
“Felaketin Eşiğinden Dönmüş Bulunmaktayız”
Bugün Hava Nasıl Olacak?
Bugün Hava Nasıl Olacak?
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim