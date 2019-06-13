Tatar: “İki makamın işbirliği yapması konusunda anlayış birliği içindeyiz”

CUMHURBAŞKANI AKINCI İLE BAŞBAKAN TATAR’IN GÖRÜŞMESİ TAMAMLANDI

“ÇOK İYİ BİR GÖRÜŞME YAPTIK. BİZE YAKIŞAN DA BUDUR”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Ersin Tatar’ın olağan rutin görüşmeleri tamamlandı.

Hükümetin güven oyu almasının ardından, Cumhurbaşkanı ile Başbakan bugün ilk olağan rutin görüşmeleri çerçevesinde yaklaşık bir saat süren bir toplantı gerçekleştirdi.

Görüşmede Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu ve Başbakanlık Müsteşarı Suat Yeldener de hazır bulundu.

Başbakan Ersin Tatar, görüşmeden çıkışında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ile çok güzel bir toplantı gerçekleştirdiklerini, memleket meselelerini, Kıbrıs konusunu ve farklı birçok konuyu görüştüklerini belirtti.

Başbakan ve Cumhurbaşkanının işbirliği yapması gerektiğini, halkı ilgilendiren hassas konularda çalışmaları beraber yürütebileceklerini konuştuklarını dile getiren Tatar, Cumhurbaşkanı’nın girişimiyle başlatılan dere yatakları konusundaki çalışmayı birlikte yürütmenin doğru olacağını konuştuklarını, önümüzdeki günlerde bu konuya ilişkin bir toplantı düzenleneceğini söyledi.

Tatar, Cumhurbaşkanı Akıncı ile Kıbrıs konusunda zaman zaman farklı düşünceleri olabileceğini ama memleket meselelerinde iki makamın işbirliği yapabileceği, çalışma yürütebileceği konusunda anlayış birliği içinde olduklarını ifade etti.

Tatar, “Çok iyi bir görüşme yaptık. Bize yakışan da budur. İkimiz de önemli makamlardayız. Memleketin çeşitli ihtiyaçları ve sorunları var. Cumhurbaşkanı Akıncı yıllarca belediye başkanlığı yapmış, şu anda da cumhurbaşkanı makamında devleti yöneten bir kişi olarak mutlaka onun da tecrübelerinden ve bilgisinden faydalanacağız. Hükümet olarak memlekete hizmet etmek için bu gibi çalışmalar içinde olabileceğimizi kendisiyle paylaştım. Memnun olduğumu ifade etmek istiyorum” dedi.