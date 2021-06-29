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Tatar: İki devletli çözüm için uğraş veriyoruz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı olarak seçildiği günden beri Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğini aldığı iki devletli çözüm modeli için uğraş verdiğini ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti’nin anavatan, garantör ülke ve  bölgenin en güçlü devleti olarak izlenen politikaya destek vermesinin önemine vurgu yaptı.

29 Haziran 2021 Salı 19:00
Tatar: İki devletli çözüm için uğraş veriyoruz
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı olarak seçildiği günden beri Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğini aldığı iki devletli çözüm modeli için uğraş verdiğini ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti’nin anavatan, garantör ülke ve  bölgenin en güçlü devleti olarak izlenen politikaya destek vermesinin önemine vurgu yaptı.

Tatar, Reşat Akar başkanlığındaki Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulunu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Cenevre’de ve geçen hafta Brüksel’de BM Genel Sekreteri ile görüşmesinde iki devlet modelini dile getirdiğini belirtti. 

Tatar, İngiltere eski Dışişleri Bakanı Jack Straw’un sözlerine atıfta bulunarak, BM parametrelerinin gözden geçirilmesi gerektiğini belirttiğini kaydetti. “Kıbrıs’ta koşullar değişmiştir. Kıbrıs eski Kıbrıs değildir. Doğu Akdeniz eski Doğu Akdeniz değildir. Giderek kökleşen iki ayrı devletten bahsetmekteyiz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, federal temelde bir çözümün artık mümkün olmadığını, tüm denemelerin de sonuçsuz kaldığını ifade etti. 

“İKİ DEVLETLİLİK SİYASETİ TÜM DÜNYADA SES GETİRDİ”

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin Türkiye’nin de desteğiyle, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünü, bağımsızlığını ve güvenini ifade eden bir yapı olduğunu ve Kurban Bayramı ile denk gelen 20 Temmuz Barış Harekatının  47. yıl dönümünü kutlamaya hazırlandığımız bu dönemde iki devletlilik siyasetinin tüm dünyada ses getirdiğini kaydetti.

Kıbrıs’ta iki ayrı devletin olduğunu ve iki devletin kendi halklarını yönettiğini dünyaya anlattıklarını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, iki devletin iş birliği ile Kıbrıs sorununa çözüm bulmak istediklerini söyledi.

Pandemi dolayısıyla ekonomik açıdan sıkıntıların yaşandığını, ülke genelinde yeterli oranda aşılanmanın sağlanmasıyla açılmaların ve ekonomik çarkların dönmesinin kolaylaşacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, BM girişimiyle ve AB’nin de desteğiyle, kapıların yeniden açıldığına ve iki halk arasında temasların devam etmesinin günlük yaşamın devamı bakımından önemine değindi. 
Cumhurbaşkanı Tatar, sınır kapılarında yaşanan sıkıntıların aşılması için BM ile gerekli girişimleri yapacaklarını kaydetti.

Asayiş konusunda da Polis Genel Müdürlüğü gerekli görüşmeleri yaptığı ve yapmaya da devam edeceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, ülkemizde basının çok sesliliğinin önemine işaret ederek K.T. Gazeteciler Cemiyeti yönetim kuruluna çalışmalarında başarılar diledi.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar da kabuldeki konuşmasında, Kıbrıs konusunda kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm için can ve mal güvenliği, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin ve fiili garantörlüğünün önemine vurgu yaparak pandemi dolayısıyla uzun zamandan sonra sınır kapılarının açılmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. 

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Son Güncelleme: 29.06.2021 19:33
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