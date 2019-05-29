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Tatar hükümetin kurulmasını değerlendirdi

Tatar hükümetin kurulmasını değerlendirdi

29 Mayıs 2019 Çarşamba 13:11
Tatar hükümetin kurulmasını değerlendirdi

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve  Başbakan Ersin Tatar, “4’lü koalisyon hükümeti, halkın desteğini kaybetmesi, kendi içinde ciddi sorunlar yaşaması, ortaya çıkan şaibeli işler ve rüşvet iddiaları sonucu yıkıldı. Yerine Türkiye’nin baskısıyla değil, Kıbrıs Türk Halkı’nın isteği ve desteği ile yeni bir hükümet kuruldu” dedi.

Tatar, UBP Basın Bürosu aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile dörtlü koalisyon hükümetinin istifasının ardından yaptıkları görüşme sonrasında, bir gazetecinin sorusu üzerine, Türkiye’nin Kıbrıs Türkü’nün kalkınmasını, burada istikrarlı bir hükümet olmasını istediğini söylediğini, fakat bunun, “Türkiye’nin isteği ile 4’lü koalisyon hükümetinin bozulduğu ve UBP’nin hükümet yapılmak istendiği” şeklinde çarpıtılmaya çalışıldığını kaydetti.

Tatar, “Sayın Erhürman, katıldığı bir televizyon programında, Perşembe günü Meclis’te hükümet programı görüşülürken bana ‘Türkiye’nin istediği hükümeti kurduk’ şeklindeki sözlerimi soracağını söyledi. Daha önce yanıt verdim, hemen tekrar vereyim ki daha fazla istismar etmeye kalkışmasınlar. Benim ne demek istediğim açıktır.  Türkiye, 4’lü koalisyon hükümeti kurulmadan önce ne istiyor idiyse, UBP-HP koalisyon hükümeti kurulmadan da onu istiyordu. Türkiye, KKTC’de ekonomik kalkınma istiyor” dedi.  

Türkiye’nin, KKTC’nin kişi başına düşen milli gelirini 25 bin dolara çıkarmak hedefinde olduğunu ifade eden Tatar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bunun için de KKTC hükümetleri ile Mali ve Ekonomik İşbirliği Protokolleri imzalıyor, bunların uygulanmasını talep ediyor. Bunun olabilmesi için de buradaki hükümetlerin bu konuda kendi içlerinde bir ahenk olması lazımdır. Olmadığında ne olduğu CTP-UBP koalisyon hükümetinin KKTC’ye su getirilmesi meselesinde yaşadığı sorun nedeniyle dağılmasında yaşanmış ve görülmüştür.

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Sayın Tufan Erhürman’ın bütün bunları bilmezmiş gibi benim sözlerimin çarpıtılmasından, başka noktalara çekilmesinden yararlanmaya çalışması doğru bir muhalefet şekli değildir.”

ERHÜRMAN’A SUÇLAMA

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın kurduğu 4’lü koalisyon hükümetinin halkın desteğini kaybetmesi, kendi içinde ciddi sorunlar yaşaması, ortaya çıkan şaibeli işler ve rüşvet iddiaları sonucu yıkıldığını söyleyen Başbakan Tatar, yerine ise Türkiye’nin baskısıyla değil, Kıbrıs Türk Halkı’nın isteği ve desteği ile yeni bir hükümet kurulduğunu kaydetti.

Tatar, “Tufan bey bir taraftan, Türkiye ve diğer partileri suçlamazmış havalarına girerken, diğer taraftan benim söylediklerini çarpıtmakla, demagojiyle bir yere varamaz. Halkımız her şeyin farkındadır” dedi.

Son Güncelleme: 29.05.2019 16:16
Anahtar Kelimeler:
Ersin Tatar
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