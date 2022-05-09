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Tatar hükümeti kurma görevini UBP milletvekili Üstel’e verdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümeti kurma görevini UBP Milletvekili Ünal Üstel’e verdi.

09 Mayıs 2022 Pazartesi 18:45
Tatar hükümeti kurma görevini UBP milletvekili Üstel’e verdi

Görevlendirme, Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu aracılığıyla duyuruldu.

Anayasa’nın kendisine verdiği yetkiye dayanarak yeni hükümetin oluşumuyla ilgili olarak Meclis’te temsil edilen siyasi partilerle geçtiğimiz hafta istişarelerde bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın,  bugün akşamüzeri saat 17.30’da UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu’nu Cumhurbaşkanlığı’nda kabul ederek görüştüğü kaydedildi.

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Açıklamada, “Cumhurbaşkanı Tatar, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Sn. Sucuoğlu ile istişarelerde bulunduktan sonra,  Anayasa’nın 106. maddesinin 2’nci fıkrasına dayanarak UBP Girne Milletvekili Ünal Üstel’i yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.” denildi.

Anayasa’nın 106 maddesinin 2’nci fıkrasının “Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu’nu kurma görevini, güvenoyu alabilecek bir grup başkanına veya milletvekiline verebilir.” ifadelerini içerdiği de hatırlatıldı.

Anayasa uyarınca Üstel’in kabinesini 15 gün içinde Cumhurbaşkanı’na sunması veya görevi iade etmesi gerekiyor.

Ünal Üstel, halen İçişleri Bakanlığı’nı yürütüyor.

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Son Güncelleme: 09.05.2022 19:59
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