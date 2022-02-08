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Tatar, hükümeti kurma görevini Sucuoğlu’na verecek

08 Şubat 2022 Salı 10:00
Tatar, hükümeti kurma görevini Sucuoğlu’na verecek

GÖREVLENDİRME KAĞIDI, CUMHURBAŞKANLIĞI MÜSTEŞARI OKAN DONANGİL TARAFINDAN TEVDİ EDİLECEK

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümeti kurma görevini bugün saat 11.00’de Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’na verecek.

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu arasındaki görüşme, Cumhrbaşkanı’nın Covid-19 olmasından dolayı çevrimiçi olarak yapılacak.

Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) Cumhurbaşkanlığı’ndan edindiği bilgiye göre, görevlendirme kağıdı Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil tarafından Sucuoğlu’na tevdi edilecek.

Faiz Sucuoğlu, 5 Kasım 2021’de kurulan Ulusal Birlik Partisi (UBP) - Demokrat Parti (DP) Koalisyon Hükümeti’nin istifasını online olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a dün sunmuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, yeni hükümet kurulana kadar mevcut Bakanlar Kurulu’nun görevde kalmasını rica etmişti.

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Son Güncelleme: 08.02.2022 10:10
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