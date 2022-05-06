Tatar: “Hükümeti kurma görevini güvenoyu alabilecek bir milletvekiline vereceğim…”

TATAR: “ERHÜRMAN’A ÖN ŞARTLA HÜKÜMETİ KURMA GÖREVİ VERMEM MÜMKÜN OLMAYACAK”

“SÜREÇ, BAZI KİŞİLERİN MENFAAT VE BEKLENTİLERİNİ BİR KENARA BIRAKARAK ÜLKE ÇIKARLARINI HER ŞEYİN ÜZERİNDE TUTMASINI EMREDİYOR”

“ERKEN SEÇİMİN KONUŞULACAK BİR ALTERNATİF OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

HÜKÜMET KURMA ÇALIŞMALARI 2-SON

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümeti kurma görevini güvenoyu alabilecek bir milletvekiline vereceğini kaydederek, bu ismin parti yetkili organlarında belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’a ön şartla hükümeti kurma görevi vermesinin mümkün olmayacağını da söyledi.

Bu görev için UBP’den bazı milletvekillerinin isminin dile getirildiğinin sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Hükümeti kurma görevini vereceğim isim, partinin yetkili kurullarından çıkacak isim olmalı; yoksa konu tartışmalara neden olabilir. Hükümetin güvenoyu alabilmesi için birlikte hareket etmek de şart. UBP yetkili organları bu ismi kendi belirleyecek; bu ismi bir an önce belirlemelerinde de fayda var” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, siyasi parti başkan ve yetkilileriyle iki günde gerçekleştirdiği görüşmeyi TAK’a değerlendirerek, “Süreç, bazı kişilerin menfaat ve beklentilerini bir kenara bırakarak ülke çıkarlarını her şeyin üzerinde tutmasını emrediyor” şeklinde konuştu.

Ersin Tatar, siyasi parti başkan ve temsilcileriyle yaptığı fikir teatisinde her bir partinin beklentisini, vizyonunu, hükümette yer alma noktasındaki duruşunu dinlediğini belirtti.

“ÖNCELİK YAPISAL SORUNLARA ÇÖZÜM ÜRETMEK OLMALI…”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Siyasi partilerle yaptığı fikir alışverişini etraflıca değerlendirerek en kısa zamanda hükümetin oluşumuna yönelik gerekli görevlendirmeyi yapacağımdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.

Global ölçekte yaşanan krizin ülkeyi de olumsuz etkilediğini, bu etkilerin azımsanamayacak oranda olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, halkın beklediği hizmete odaklanmanın, yapısal sorunlara çözüm üretmenin öncelik olması gerektiğini vurguladı.

“BU ÖN ŞARTLA KENDİSİNE BÖYLE BİR GÖREV VERMEM MÜMKÜN OLMAYACAK…”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın bugünkü görüşme sonrasındaki açıklamasına işaret eden Tatar, şunları kaydetti:

“Tufan Erhürman’ın ‘Cumhurbaşkanı, hükümeti kurma görevini ana muhalefet partisine verir, mutabakat hükümeti kurulabiliyorsa kurulur, kurulamazsa ülkeyi erken seçime götürürüm’ derse görevi almaya hazırız' değerlendirmesinde bulunmasının istikrara hizmet eder bir açıklama olmadığını düşünüyorum.

Aritmetik ortadadır. Ülkenin istikrara ihtiyacı olduğu bir ortamda, ön koşul olarak erken seçimi işaret etmek, siyaseti bir çözüm bulma aygıtından çok bir kaos mekanizmasına dönüştürür. Bu ön şartla kendisine böyle bir görev vermem mümkün olmayacak… ”

“SEÇİM ISRARI İSTİKRARDAN YANA OLMAMAK DEMEK…”

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik’in açıklamasına da değinen Tatar, şöyle devam etti:

“Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik, yetkililerin mevzuata uygun karar vererek erken seçime gerek kalmayacak şekilde adım atması gerektiğini vurgulamış, 3 ay önce yapılan erken seçimin yeniden tekrarlanmasının, çok zor bir durum olduğunu ifade etmişti.

Halkımızın öncelikli beklentisi belediyeler reformu gibi birçok reforma odaklanılması, icraat yapılmasıdır. Yerel seçim arifesinde olduğumuz bir dönemdeyiz. En geç kasım ayına kadar yerel yönetimler seçimi olacak. Bu da dikkate alındığında seçim ısrarı istikrardan yana olmamak demek… İstikrarsızlık dışında olası bir seçimin mali külfeti de herkesin malumu…”

“ZAMAN KAYBI… ERKEN SEÇİMİN KONUŞULACAK BİR ALTERNATİF OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Seçimin zaman kaybı anlamına da geleceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Seçim, 2022’nin önemli bölümünün kaybı anlamına gelir… Erken seçimin konuşulacak bir alternatif olmadığını düşünüyorum” dedi.

“SÜREÇ BAZI KİŞİLERİN MENFAAT VE BEKLENTİLERİNİ BİR KENARA BIRAKARAK ÜLKE ÇIKARLARINI HER ŞEYİN ÜZERİNDE TUTMASINI EMREDİYOR”

Cumhurbaşkanı Tatar, şunları da ekledi:

“Yurttaşın beklediği hizmeti sağlayacak, sorunların çözümüne odaklanacak bir hükümetin en erken zamanda kurulabileceğine yönelik inancımı tamdır. Sorumluluklarımız büyüktür. İçinden geçtiğimiz süreç bazı kişilerin menfaat ve beklentilerini bir kenara bırakarak ülke çıkarlarını her şeyin üzerinde tutmasını emrediyor.”

Tatar, siyasi partilerin yetkili organlarının, kendi içinde yapacağı değerlendirmelerin kuşkusuz sürece katkı sağlayacağını kaydetti.

“PARTİ İÇİ MESELE…”

Anayasaya göre, Cumhurbaşkanı’nın hükümeti kurma görevini güvenoyu alabilecek bir milletvekiline verebileceğini ifade eden Tatar, isimlerin parti yetkili kurullarında belirlenmesi gerektiğini, bunun parti içi mesele olduğunu kaydetti.

“UBP’NİN BU İSMİ BİR AN ÖNCE BELİRLEMESİNDE FAYDA VAR”

Basında hükümeti kurma görevi için UBP’den farklı milletvekillerinin isminin dile getirildiğinin sorulması üzerine Tatar, “UBP yetkili organları bu ismi kendi belirleyecek... Yani benim hükümeti kurma görevini vereceğim isim, partinin yetkili kurullarından çıkacak isim olmalı yoksa konu tartışmalara neden olabilir. Hükümetin güvenoyu alabilmesi için birlikte hareket etmek de şart. UBP’nin bu ismi bir an önce belirlemesinde fayda var… ” şeklinde konuştu.