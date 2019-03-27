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Tatar: “ Hükümet vatandaşın cebine el attı”

Tatar: “ Hükümet vatandaşın cebine el attı”

27 Mart 2019 Çarşamba 15:09
Tatar: “ Hükümet vatandaşın cebine el attı”

Ulusal Birlik Partisi (UBP)  Genel Başkanı Ersin Tatar, “hükümetin,  vatandaştan daha fazla para almak için elini vatandaşın cebine attığını, oyun oynadığını” söyledi.

UBP’den yapılan açıklamaya göre,  bu sabah Kanal T’de katıldığı programda soruları yanıtlayan Genel Başkan Tatar, bütçe açığının, devletin ve vatandaşın borçlarının her geçen gün büyüdüğünü, hükümetin de yaptığı zamlarla açıklarını, hatalarını kapatmaya çalıştığını söyledi.
 
“ÜÇLÜ TARİFE BİR OYUN”

Hükümetin 1 Nisan’da hayata geçireceği elektrikte üçlü tarifenin oyun olduğunu, zamların reklamla duyurulduğunu savunan Tatar,  “Hükümet, üçlü tarife arkasına gizlenerek okkalı zammı örtme çabası içinde. Örtmeye çalıştılar ama başaramadılar, insanlara ‘saat 10’dan sonra alışkanlıklarınızı değiştirin’ diyorlar. İşin bir başka boyutu da iş dünyası. İş dünyası yüzde 70’i temsil ediyor. Onları nasıl etkileyeceği net değil. Vatandaş ‘sabit tarifede kalmak istiyorum’ derse gidip söylemesi gerekiyor. Bu uygulama insanlardan fazla para tahsil etmek için bir oyundur” dedi.

“KAYBEDEN HALK OLACAK”
“Demokrat Parti Genel Başkanı ve Maliye Bakanı  Serdar Denktaş’ın ekonomik protokol konusunda topu sürekli Ankara’ya attığını“ ileri süren Tatar, şöyle devam etti:

“Mart ayında protokol imzalansaydı, nisan, mayıs aylarında aktarım olabilirdi, ancak nisan ayında da olmayacak. Nisan’dan sonra imza atılırsa akış yaza kalacak ve yaz tatili ile birlikte Meclis kapanacak. O zaman ne olacak? Vatandaş, devlet zarar görecek. Bu protokolün bu kadar gecikmesi tamamen kendilerinin hatasıdır. Türkiye’deki gelişmeleri de dikkate alarak, protokolün imzalanmasını sağlamak görevleriydi. “ 

“BİZ ERKEN SEÇİME HAZIRIZ”

“Biz UBP olarak erken seçime hazırız” diyen Tatar, hükümetin artık halkın iradesini  temsil etmediğini, halkın bu hükümeti başarısız bulup istemediğinin her yerde duyulup görülebileceğini iddia etti.

“Erken seçim olursa UBP tek başına iktidar.  %40’ın üzerinde oy alacağız. Bu hükümet zorlama hükümeti. Al gülüm ver gülüm ile ülke yönetiyorlar. Hepsi farklı konuşuyor. Koltuklarda oturmak için bir birlerine taviz veriyorlar. Ciddiyetten tamamen uzaklar. Güven vermiyorlar. Biz halka hizmete de seçime de varız” diyen Tatar, “devletin tepesinde” nüfusla ilgili yanlış konuşmaların yapıldığını iddia etti.

Tatar, “Serdar Denktaş’ın 800 bin rakamını telaffuz ettiğini, Cumhurbaşkanının hükümete fazla vatandaşlık dağıtılıyor gerekçesiyle tepki gösterdiğini, BM kontrolünde sayımların yapıldığını, ülkede ölüm- doğum ve giriş- çıkışların bilindiğini, nüfusun bu durumda ortaya rahatlıkla çıkabileceğini” söyledi. 

“ÇÖZERİM DEDİĞİNİZ ANDA ÇÖZÜLMEZ”
Kıbrıs meselesi ile ilgili de konuşan Tatar, Kıbrıs Türk halkının egemenlik, siyasi eşitlik ve güvenliğinin tartışma konusu olamayacağını vurguladı.

“ Siyasi eşitlikten bahsediyorlar ama samimi değiller. Azınlık tarafından yönetilmem şeklinde ifadeleri var. Çözelim dediğiniz anda çözülmez” diyen Tatar, Güney Kıbrıs’ın çözüm niyetinde  olmadığını belirtti.

Tatar, “KKTC gerçektir, Kimse inkar edemez, Trump, tanımasa bile ayrı bir devletin olduğunu biliyor. Anlaşma olacaksa bu gerçekler doğrultusunda olacak” dedi.
 

Son Güncelleme: 27.03.2019 18:21
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