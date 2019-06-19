banner313
banner318
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93695
ALTIN
253.307
DOLAR
5.8634
STERLİN
7.3671
EURO
6.5669
Zirve karıştı!
ZİRVE KARIŞTI!
Hükümetten cesur adım!
HÜKÜMETTEN CESUR ADIM!
En çok yağış nereye düştü?
EN ÇOK YAĞIŞ NEREYE DÜŞTÜ?
Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak
UYUŞTURUCU ZANLILARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner306
Flaş Haber
Bayezit hayatını kaybetti
Kapat

Tatar: “Hükümet, Türkiye ile istişare içinde Rum tarafının statükoyu Kıbrıs Türkü aleyhine kullanmasına dur deme kararlılığındadır”

Tatar: “Hükümet, Türkiye ile istişare içinde Rum tarafının statükoyu Kıbrıs Türkü aleyhine kullanmasına dur deme kararlılığındadır”

19 Haziran 2019 Çarşamba 09:03
Tatar: “Hükümet, Türkiye ile istişare içinde Rum tarafının statükoyu Kıbrıs Türkü aleyhine kullanmasına dur deme kararlılığındadır”

Başbakan Ersin Tatar, Hükümetin, Türkiye ile istişare ve işbirliği içinde, Rum tarafının statükoyu Kıbrıs Türkü’nün aleyhine kullanmasına “dur deme kararlılığında olduğunu vurguladı. Tatar, “bunun için de, uluslararası konjonktür ve yaşanan gelişmelerle uyumlu bir şekilde proaktif bir politika izleyeceğiz” dedi.
Başbakan Tatar, Maraş’ın Kıbrıs Türk idaresinde açılması için ilk etapta bir envanter çalışması gerçekleştirileceğini, hükümetin bu yönde bir karar aldığını belirterek, “Maraş açılırken mutlaka Vakıf malları ile eski sahiplerinin hak ve menfaatleri de göz önünde bulundurulacaktır” dedi.
Başbakan Tatar, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:
“Programımızda da ifade edildiği üzere Hükümet olarak temel hedefimiz Kıbrıs konusunda halkımızın meşru hak ve çıkarlarını korumaktır.
Hükümetimiz, Anavatan Türkiye ile istişare ve işbirliği içinde Rum tarafının statükoyu Kıbrıs Türkü’nün aleyhine kullanmasına dur demek kararlılığındadır.
Bunun için de uluslararası konjonktür ve yaşanan gelişmelerle uyumlu bir şekilde proaktif bir politika izleyeceğiz.
“FEDERAL BİR ÇÖZÜM BULUNMASI MÜMKÜN OLMAKTAN ÇIKMIŞTIR”

banner317
Gerçekler ortadadır. Rum tarafının açıklamaları, istemleri ve izlediği politika yüzünden Kıbrıs konusuna federal bir çözüm bulunması mümkün olmaktan çıkmıştır.
Bu durumu değerlendiren hükümetimiz bir yandan Avrupa Birliği çatısı altında iki ayrı devletli çözümü gündeme taşırken diğer yandan da Maraş konusunda bir açılım yapmayı uygun görerek harekete geçmiştir.
Maraş’ın Kıbrıs Türk idaresinde açılması için ilk etapta bir envanter çalışması gerçekleştirilecektir. Bu arada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi, Sayın Cumhurbaşkanı ve siyasal partilerimiz konu ile ilgili olarak bilgilendirilecektir. Maraş’ın açılması gündeme geldiğinde is mutlaka vakıf malları ile eski sahiplerinin hak ve menfaatleri de göz önünde bulundurulacaktır.”
“GEREKSİZ TARTIŞMALAR YARATMANIN ANLAMI YOKTUR”
Daha yolun başında olduklarını dile getiren Başbakan Tatar, “Halkımızın çıkarları için çalışan bir hükümet söz konusudur ve hepimizin amacı bu olduğuna göre, spekülasyonlara başvurmanın, gereksiz tartışmalar yaratmanın bir anlamı ve yararı yoktur” dedi.

 

Son Güncelleme: 19.06.2019 12:31
Anahtar Kelimeler:
Ersin Tatar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hayvancılık Dairesi Balon Ve Aslan Balıkları Hakkında Uyardı
Hayvancılık Dairesi Balon Ve Aslan Balıkları Hakkında Uyardı
Kamu-sen Başkanı Atan: “Liyakata göre atama yapın“
Kamu-sen Başkanı Atan: “Liyakata göre atama yapın“
Kaymakam’dan ‘suçsuz’ tutuklama talebi!
Kaymakam’dan ‘suçsuz’ tutuklama talebi!
Arıklı’dan ‘yandaş medya’ suçlaması!
Arıklı’dan ‘yandaş medya’ suçlaması!
Başbakan Tatar, Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik ve Yüksek Adliye Kurulu üyelerini kabul etti
Başbakan Tatar, Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik ve Yüksek Adliye Kurulu üyelerini kabul etti
Girne Belediyesi Sanat Atölyesi Resim Ve Seramik Sergisi 25 Haziran’da Açılıyor
Girne Belediyesi Sanat Atölyesi Resim Ve Seramik Sergisi 25 Haziran’da Açılıyor
9. Girne Kültür Sanat Günleri başladı
9. Girne Kültür Sanat Günleri başladı
Levent Motors kavşağı ile Merkezi Cezaevi kavşağı arasındaki bölge yarın trafiğe kapalı
Levent Motors kavşağı ile Merkezi Cezaevi kavşağı arasındaki bölge yarın trafiğe kapalı
Posta dairesinin yeni pul serisi ve ilk gün zarfı yarın satışa sunuluyor
Posta dairesinin yeni pul serisi ve ilk gün zarfı yarın satışa sunuluyor
Zirve karıştı!
Zirve karıştı!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim