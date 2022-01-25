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Tatar: “Hükümet kurma görevini yemin töreni sonrası vereceğim”

25 Ocak 2022 Salı 16:15
Tatar: “Hükümet kurma görevini yemin töreni sonrası vereceğim”

CUMHURBAŞKANI TATAR, BAŞSAVCIYLA GÖRÜŞTÜ, ARDINDAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU
TATAR’DAN MARAŞ’A KARŞI ERCAN İDDİALARINA YANIT: “RUM TARAFININ YAPTIĞI; KIBRIS TÜRK HALKININ EGEMENLİĞİ OLMADIĞINI GÖSTERMEYE ÇALIŞMAK. BASINDA ÇIKAN KONULARA İTİBAR ETMEYİZ… DİKKATE BİLE ALMADIK”
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümet kurma görevini yeni Meclisin toplanması ve yemin töreninin ardından vereceğini, mevcut hükümetin görevde olduğunu söyledi. 
Cumhurbaşkanı Tatar, siyasi parti başkanları ve Başsavcı ile görüşmesinin ardından basın açıklaması yaptı. 
Anayasa’ya göre hükümeti kurma görevini şu an UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’na veremeyeceğini ifade eden Tatar, YSK’nın yeni seçilen milletvekillerini askıya alması ve yemin töreninin ardından bu görevi vereceğini söyledi. 
Seçim yasaklarının yeni hükümet kurulana kadar devam edeceğini ifade eden Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun yemin töreninin ardından İstifasını sunacağını, kendisinin de Sucuoğlu’na yeni hükümeti kurana kadar geçici görevlendirme yapacağını anlattı. 
Tatar, seçim sonuçlarının hayırlara vesile olmasını temenni ederek, bugün parti başkanlarıyla süreci değerlendirme fırsatı bulduğunu, süreci süratlendirmek için parti başkanları ve heyetleriyle görüşmeler yaptığını kaydetti. 
Başsavcı ile de görüşme yaptıklarını ifade eden Tatar, yemin töreninden sonra iş başı yapabilecek hükümetin, yeni seçilen Meclis’ten güven oyu alması gerektiğine işaret etti. 
Yeni hükümetin yeni Meclis’e sorumlu olacağını ifade eden Tatar, şu andaki Sucuoğlu hükümeti ve Meclis’in halen görev başında olduğunu kaydetti. 

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YSK’nın kesin sonuçları asmasının ardından 10 gün sonra Meclis’in toplanacağını, yemin töreni sonrası da görevlendirme yapılacağını ifade eden Tatar, zaman kaybetmeden süreci başlattığını, Sucuoğlu’na görevi vereceğini, o güne kadar da Hükümet kurma çalışmalarının başlamış olduğunu kaydetti. 
Sucuoğlu’nun tüm partilerle istişare edeceğini söylediğini ifade eden Tatar, resmî görevlendirmenin 15 gün sonra olabileceğini dile getirdi. 
“Fotoğraf açıktır, yeni hükümetin hızlı şekilde oluşması için hazırlıkların önceden yapılacağına inanıyorum” diyen Tatar, devletin, cumhuriyetin istikrara icraata ihtiyacı olduğunu, uzun ömürlü bir meclis ve hükümetin bu süreçte önemli olduğuna dikkat çekti. 
Komite ile Meclis çalışmalarının da önemine işaret eden Tatar, Nisap sorunu yaşamadan, nisap sancısı çekmeden hükümetin Meclis’i açması, ülkeye, insanlara iyi bir gelecek yaratmak için çalışmaya başlamasını beklediğini söyledi. 
Seçime katılan, seçimlerin başarıyla demokratik olgunluk içinde tamamlanmasını sağlayan herkese teşekkür eden Tatar, seçime katılımın az olmasına rağmen Kıbrıs Türk halkının iradesini ortaya koyduğunu ifade etti. 
Seçim listesinde yurt dışında birçok vatandaş bulunduğuna da dikkat çeken Tatar, Meclis’in yeni dönemde bunu ele alıp, vatandaşların olduğu yerde oy kullanmasını sağlayabileceğini söyledi. 
Covid salgını dolayısıyla da seçime katılımda düşüş yaşandığını ifade eden Tatar, seçilen milletvekillerine, vatandaşlara ve iradenin ortaya çıkması için çalışan herkese teşekkür etti. 
Sürecin iyi yönetilmesi, meclisin, hükümetin istikrarlı çalışması, reformlar, tedbirler gerekiyorsa yapılabilmesi için çalışmanın önemine işaret eden Tatar, Türkiye’nin de desteğiyle bu sıkıntılardan nasıl çıkılır konusunda yeni hükümete görev düştüğüne dikkat çekti, bir an önce yeni hükümetin kurulmasını temenni etti. 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Maraş’a karşılık Ercan” açıklamalarının sorulması üzerine ise, “Basında çıkan konulara itibar etmediklerini, bu konuların ciddi konular olduğunu, esas meselenin Egemenlik, egemen eşitlik” olduğunu söyledi. 
Rum tarafının yaptığının; Kıbrıs Türk halkının egemenliği olmadığını göstermeye çalışmak olduğunu ifade eden Tatar, basına yansıyan konunun “hiç inandırıcı gelmediğini, dikkate bile almadıklarını” kaydetti. 

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Son Güncelleme: 25.01.2022 16:24
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