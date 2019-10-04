Tatar: “Hükümet anayasa değişikliği için hazırlığa başladı”

Başbakan Ersin Tatar, hükümetin Anaysa değişikliği yapılması için bir hazırlığa başladığını, konunun Bakanlar Kurulu’nda da gündeme geldiğini söyleyerek, “Yargının elinin güçlenmesi, yargıç sayısının artırılması, hukukun daha hızlı çalışabilmesi ve bazı diğer tedbirler için Anayasa değişikliği şart” dedi.

Tatar, Anayasa değişikliği için Cumhurbaşkanlığı seçimine işaret etti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “Lefke yasada bir ilçedir. Kağıtta kalma durumu olamaz. Kağıtta kalmayacaksa kurumların teşkilatlarının ilçede de kurulması elzemdir. Bu ülkede son iki yılda doğal afetler yaşadı. Sivil Savunmanın burada da ayağa kaldırılması önemli” dedi.

Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu üyeleri, milletvekillerinin de katılımıyla “Ülkeye Hizmet Yolunda Lefke’deyiz” sloganıyla dün akşam Lefke AKM’de belde bilgilendirme ve istişare toplantısı yapıldı.

Başbakan Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu sorunları dinledi, soruları yanıtladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, yurt dışında olduğundan toplantıya katılamadı.

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Lefke Kaymakamı Sadi Güneş, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve bakanlık bürokratları da toplantıda bulundu.

Bölge halkı, banka faizleri, Lefke’deki kamu binaları, Lefke-Güzelyurt yolu, sosyal konut projesi, CMC gibi birçok konuda kabineye soru yöneltirken, Lefke Belediye Başkanı Kaya da söz aldı ve 5 yıldır görevde olduğunu, 5 yılda 5 hükümetle çalıştığını kaydetti.

Kaya, “Devletin hafızası ve devamlılığı olmalı. Bu noktada sorun var. Birtakım çalışmalar oluyor, bunlar devam ettirilemiyor, yeniden başlanıyor, sonuca götürülemiyor” dedi. Kaya, sorunları hükümete aktardı.

TATAR: “LEFKE’NİN BEKLEDİĞİ HİZMETLERİ ALMASI ÖNEMLİ. BU BİLİNÇ İÇİNDEYİZ”

Bir soru üzerine Başbakan Tatar, ekonomik sıkıntılar nedeniyle tahsili gecikmiş alacaklarda bir takım sıkıntılar olduğunu, bunun da bankaların faiz maliyetlerine yansıdığını söyledi, faizlerin daha aşağıya çekilmesi için hükümetin bir takım ciddi çalışmalar içinde olduğunu kaydetti.

Tatar, vatandaşların da bu indirimi bankalarından talep etmesi, haklarını araması gerektiğini belirtti.

Başbakan Ersin Tatar, hükümetin Anaysa değişikliği yapılması için bir hazırlığa başladığını, konunun Bakanlar Kurulu’nda da gündeme geldiğini söyleyerek, “Yargının elinin güçlenmesi, yargıç sayısının artırılması, hukukun daha hızlı çalışabilmesi ve bazı diğer tedbirler için Anayasa değişikliği şart” dedi.

Tatar, Anayasa değişikliğini için Cumhurbaşkanlığı seçimine işaret etti.

Başbakan, Lefke-Güzelyurt yolunun tamamlanmasının hükümet programında olduğunu kaydederek, yatırım kalemleriyle bu yolun tamamlanacağını söyledi, “2020’nin ilk aylarında bu çalışma başlar ve tamamlanır diye düşünüyorum. Lefke’deki mahkeme, polis, itfaiye gibi devlet hizmetlerinin verileceği binalarla ilgili bürokratlar çalışıyor. 2020 bütçesinde bu kalemlerin ayrılması temennimiz. Lefke’nin beklediği hizmetleri alması önemli. Bu bilinç içindeyiz” şeklinde konuştu.

ÖZERSAY: “SİVİL SAVUNMANIN LEFKE’DE DE AYAĞA KALDIRILMASI ÖNEMLİ …”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay da faizler konusundaki soruları yanıtladı.

Ülkede esnek faiz uygulaması olduğunu söyleyen Özersay, “Tüm krediler değil. Özellikle bir rakama kadar olan tüketici kredilerinde esnek faiz değil sabit faiz uygulanması için yasa tasarısı hazırladık. Komitede tartışılacak. İrade Meclis’in olacak. Nasıl şekilleneceğini söylemek için erken. Muhtemelen bütçe onaylandıktan sonra, 2020 yılının başında bu konuda bir düzenleme olacak. Bu yönde bir irademiz var” dedi.

Hükümet göreve geldikten sonra 100 yeni polis, 40 sivil hizmet görevlisi alınması için karar ürettiğini anımsatan, şu anda bunların sınavlarının yapıldığını belirten Özersay, “Yeter mi, elbette yetmez ama ortada bir çaba ve irade var” şeklinde konuştu.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın kaç personel eksikliği olduğunu kendilerine bildirdiğini de kaydeden Özersay, bütçe çalışmalarında buna yer vereceklerini belirtti. Özersay, gelecek yılın başında Sivil Savunmaya personel alınması gerektiğini söyledi.

Özersay, “Lefke yasada bir ilçedir. Kağıtta kalma durumu olamaz. Kağıtta kalmayacaksa kurumların teşkilatlarının ilçede de kurulması elzemdir. Bu ülkede son iki yılda doğal afetler yaşadı. Sivil Savunmanın Lefke’de de ayağa kaldırılması önemli” dedi.

AMCAOĞLU: “İTFAİYE BİNASI YILBAŞI ÖNCESİNDE AÇILACAK… LEFKE-GÜZELYURT YOLU ANKARA KAYNAKLI PROJELER ARASINDA.. BLOKE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, ekonomik ve mali işbirliği protokolü çerçevesinde Lefke-Güzelyurt yolunun Ankara kaynaklı tamamlanacak projeler içinde olduğunu kaydederek, 15 milyon TL’lik bir kalemin Ankara kaynaklı projelerde yer aldığını, bloke alınması için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın çalışmalarını sürdüğünü kaydetti.

Amcaoğlu, Lefke Mahkemesi’nin keşif çalışmalarının Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapıldığını ve Yüksek Mahkemeye ulaştırıldığını söyleyerek, çalışmaların en kısa sürede sonuçlandırılacağını söyledi.

İtfaiye binasının bittiğini, mali protokol çerçevesinde burasıyla ilgili 1 buçuk milyon TL’lik kaynağın ayrıldığını, çevre düzenlenmesinin tamamlanmasının beklendiğini kaydeden Amcaoğlu “İtfaiye binası yılbaşı öncesinde açılacak” dedi.

BAYBARS: “LEFKE’DE DE SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞLATMA KONUSUNDA KARARLIYIZ. BUNUN TANITIMINI 2020’NİN BAŞINDA YAPACAĞIZ”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, kırsal kesim arazilerinin alt yapıları hazır olmadan dağıtıldığını kaydederek, Lefke bölgesinde 11 köyde dağıtılan arazilerde de durumun böyle olduğunu belirtti.

Baybars, “Neredeyse hiç kimse arazilerine alt yapı gelmediği için konut yapamadı. 3-4 köyle ilgili maliyet keşiflerini yaptık. Yerel kaynağımızdan elektrik, stabilize yol alt yapısını yapmaya çalışıyoruz ama tüm sorunları çözmek ve bölgesel kalkınmayı sağlamak için hedefimiz sosyal konut projedir” dedi.

Sosyal konut projesiyle ilgili ilk adımın Maraş bölgesinde atıldığını anımsatan Baybars, Lefke’de ayrılan sosyal konut arazisinin üzerinden yüksek gerilim hattı geçtiğini, bölgede yapılan eski çalışmaların şu anda pek bir anlam ifade etmediğini kaydetti.

Baybars, “Lefke’de de sosyal konut projesini başlatma konusunda kararlıyız. Bunun tanıtımını 2020’nin başında buralarda yapacağız” şeklinde konuştu.

Baybars, bugüne kadar verilen “tarla” niteliğindeki yerlerin alt yapı çalışmalarını tamamlama hedeflerini yineleyerek, “Ülkede, 8 bine yakın dağıtılan tarla var. Bunların 4 bin 500’ünün alt yapısı yapılmış değil. Geçtiğimiz iki yıl içinde 28 köyü tamamladık. 2020 bütçesinde alt yapı faaliyetleri de olacak” dedi.

İçişleri Bakanı, 2020 bütçesine kaymakamlık binasının tamir ve tadili için kalem koyduklarını açıklayarak, “2020’de Lefke Kaymakamlık binasına kavuşacak” dedi.

TAÇOY: “CMC KONUSUNDA BU AY İÇİNDE SON SÖZLERİMİZİ SÖYLEYECEĞİZ”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, CMC konusundaki sürece değinerek, Başsavcı ile görüştüğünü kaydetti, hukuki sürecin sonuna geldiğini belirtti.

Taçoy, buradaki şirketin ne Lefke halkına ne de hükümete verdiği sözü yerine getirmediğini ifade ederek, “Bu ay içinde CMC konusunda son sözlerimizi söyleyeceğiz” dedi.

OĞUZ: “HURMA KÜLTÜREL VE BÖLGESEL DEĞER. BU VARLIKLARA HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKMALIYIZ”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, sorunların farkında olduklarını, ellerindeki ekonomik imkanlar dahilinde icraatlar yaptıklarını söyledi.

Hurmanın şimdi meyve verme zamanı olduğunu, şu an zararlılarla mücadelenin gıda güvenliği açısından riskli olduğunu belirten Bakan Oğuz, Tarım Dairesi, LAÜ ve Lefke Belediyesi’nin bu konudaki ortak çalışmasına işaret etti. Oğuz, şu anda bin 200 hurmayı ilaçlayacak aparatları olduğunu söyleyerek, topyekun mücadelenin önemine dikkat çekti.

Oğuz, kişilerin de bu ağaçlara gerekli özeni göstermesi gerektiğini vurgulayarak “Sadece ürünü almaya gidilmemeli. Hurma kültürel ve bölgesel değer. Bu varlıklara hep birlikte sahip çıkmalıyız” dedi.

ÇAVUŞOĞLU: “YEŞİLYURT İLKOKULU KAPATILMAYACAK”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Erdal Abit İlkokulu’nun kapanması konusuna değinerek “Dünyanın hiçbir yerinde 8 öğrenciye bir okul açık tutulmaz” dedi.

Gemikonağı’nda bir merkezi anaokul ihtiyaç olduğunu belirten Eğitim Bakanı, bölgedeki okulların merkezi bir yerde şekillendirilmesi gerektiğini söyledi.

Yeşilyurt İlkokulu’nun kapatılmayacağını belirten Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bu okula gitmesi gereken ancak başka okullara giden öğrencilerin taşımacılık ücretlerinin karşılanmayacağını açıkladı. Çavuşoğlu, “Bu okuldaki öğrenci sayısını artırma konusunda kararlıyız” dedi.

Yedidalga İlkokulu’nun eksikliklerinin giderilmesi konusunda adım attıklarını, Lefke Gazi Lisesi’nden Güzelyurt’a kayma olmasının önüne geçmek için çalıştıklarını kaydeden Çavuşoğlu, Cengiz Topel Meslek Lisesi’nin eksikliklerinin giderilmesi için de girişimleri olduğunu dile getirdi.

Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü’nün KKTC’ye gelmesini sağlayan geçmişteki hükümetin bir üyesi olduğunu da anımsatan Eğitim Bakanı, stratejik plan ve vizyon eksikliği nedeniyle bu alanda bazı sorunlar yaşandığını, Bakanlar Kurulu’na sunulan eğitimdeki eylem planı çerçevesinde soruna neden olan projelere “dur” diyebileceklerini belirtti.

PİLLİ: “CENGİZ TOPEL HASTANESİ’NDE EKSİK BRANŞ KALMADI”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, göreve gelir gelmez Cengiz Topel Hastanesi’nde anestezi ve radyoloji uzmanlarının görev yapmasını sağladıklarını kaydederek, “Burada eksik branş kalmadı. İlk hedef mevcut hastanedeki hizmetlerin en üst seviyeye yükseltilmesi. İleride bir kalp uzmanının da burada görev yapabilmesiyle ilgili çalışma yapıyoruz” dedi.

Hastanedeki teknisyen ihtiyacının karşılanması için de adım atılacağını belirten Pilli, Cengiz Topel Hastanesi’nin alt yapısının iyi olduğunu belirterek, “İlerde yeni bir hastane ihtiyacı olursa onu da yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.

ÜSTEL: “TÜM TANITIMLARIMIZDA LEFKE VE BAĞLIKÖY ÖN PLANDA”

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Lefke bölgesine ve Bağlıköy’ü önem verdiklerini, bunu yaparken de buradaki dokuyu korumaya dikkat ettiklerini söyledi.

Üstel, “Tüm tanıtımlarda Lefke ve Bağlıköy ön plandadır. Bu bölgeye yatırımların yapılması için teşvik programını buna göre düzenledik. İnanıyorum ki 2020’de bunun meyvelerini alacağız” dedi.

SUCUOĞLU: “TÜM DAİRLERİN LEFKE’DE TEK ÇATI ALTINDA TOPLANMASI İÇİN BAKANLIK OLARAK GEREKLİ MALİ İMKANIMIZ VAR…BİRKAÇ ARAZİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YAPILACAK”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, bir soru üzerine, “Sosyal Sigortalar, son dönemde bir ay farkla ilaç paralarını ödüyor. Ciddi bir rötar yok, daha önceki gibi beklemeler kalmadı. Zaman zaman ödemeler bir ayı çok az aşabiliyor çünkü burada çalışan tek memurumuz var” dedi.

Sucuoğlu, “İhtiyat Sandığı’na verilebilecek bir arazinin üzerinde, kendi bakanlığımızla ilgili tüm dairelerin inşaatını yapmaya hazırız. Eğitim Bakanlığı ile birlikte çalışıyoruz. Birkaç arazi var. Bunlar değerlendirecek, İhtiyat Sandığı’na devriyle birlikte tüm dairlerin Lefke’de tek çatı altında toplanabilmesi için bakanlığın gerekli mali imkanı da var” dedi.