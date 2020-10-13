Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1175
ALTIN
481.829
DOLAR
7.9033
STERLİN
10.2815
EURO
9.2820
CTP, yine Akıncı’ya göz kırpıyor…
CTP, yine Akıncı’ya göz kırpıyor…
Gerçek seçim şimdi
Gerçek seçim şimdi
Evde ölmenin riski
Evde ölmenin riski
Özersay’ın sahnesi sona erdi
Özersay’ın sahnesi sona erdi
banner376

Tatar, HP'yi ziyaret etti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Halkın Partisi'ni (HP) ziyaret etti. 

13 Ekim 2020 Salı 18:13
Tatar, HP'yi ziyaret etti
banner337
banner351

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Halkın Partisi'ni (HP) ziyaret etti. 

HP Genel Başkanı Yenal Senin ile görüşen Tatar'a, UBP Genel Sekreteri Ersan Saner eşlik etti. Görüşmede HP Genel Sekreteri Jale Refik Rogers da hazır bulundu.

Görüşme sonrası basına açıklama yapan Tatar, seçim sürecini enine boyuna ele aldıklarını ve pozisyonlarını değerlendirdiklerini söyledi. Tatar, ülkenin geleceği, halkın refahı ve yeni bir gelecek için HP'den destek talep ettiğini ifade etti. 

Halkın seçime rağbet etmesi ve seçmenin ilgi göstermesini isteyen Tatar, "Gerçek irade ortaya çıksın" dedi. Tatar, HP'ye de çalışmalarında başarılar dileyerek, doğru sonuca ulaşacaklarına inanç belirtti. 

HP Genel Başkanı Yenal Senin de, sıcak bir görüşme yaptıklarını ifade etti. Seçim ve Kıbrıs konusuyla ilgili konuştuklarını kaydeden Senin, HP yetkili organlarının yarın değerlendirmesini yapıp Parti Meclisi’nde karar verileceğini söyledi.  

banner341
Tatar'a başarılar dileyen Senin, seçime katılımın önemine işaret etti ve "Takdir halkındır" dedi. 

Senin, seçim sürecinde meydana gelen kutuplaşmanın seçimler sonrasında düzelmesi ve toplumsal birlikteliğin sağlanmasının önemine de vurgu yaptı. 

banner360
Son Güncelleme: 13.10.2020 18:19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akıncı, Erhürman ile görüştü
Akıncı, Erhürman ile görüştü
LAÜ Akademisyeni Debreli’den bilimsel kitap
LAÜ Akademisyeni Debreli’den bilimsel kitap
Ktös: “faşizme Karşı Barışı Ve İnsanlığın Kardeşliğini Savunmak İnsan Olan Herkesin Görevidir”
Ktös: “faşizme Karşı Barışı Ve İnsanlığın Kardeşliğini Savunmak İnsan Olan Herkesin Görevidir”
Tatar, DP'yi ziyaret etti
Tatar, DP'yi ziyaret etti
BRT yönetimi ve müdürlüğüne kınama
BRT yönetimi ve müdürlüğüne kınama
Bkp Genel Başkanı İzcan, Elam’ın Düzenlediği Eylemi Kınadı
Bkp Genel Başkanı İzcan, Elam’ın Düzenlediği Eylemi Kınadı
Akıncı CTP’de
Akıncı CTP’de
Lordoslar duygu dolu anlar yaşadı
Lordoslar duygu dolu anlar yaşadı
Hayvan Refahı (değişiklik) yasa önerisi halkın bilgisine sunuldu
Hayvan Refahı (değişiklik) yasa önerisi halkın bilgisine sunuldu
Yrd. Doç. Dr. Önder, Rum polisini eleştirdi
Yrd. Doç. Dr. Önder, Rum polisini eleştirdi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim