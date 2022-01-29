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Tatar: “Hiçbir şart ve koşulda Türkiye ile bağlarımız kopmayacak”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hiçbir şart ve koşulda Türkiye ile bağların kopmayacağını vurgulayarak, KKTC’ye sahip çıkacaklarını belirtti.

29 Ocak 2022 Cumartesi 10:15
Tatar: “Hiçbir şart ve koşulda Türkiye ile bağlarımız kopmayacak”

Cumhurbaşkanı Tatar, Kayseri temasları kapsamında Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında ilk olarak, Kayseri temaslarından bahsetti. KKTC olarak Türkiye’den her zaman ilham aldıklarını dile getiren Tatar, siyasi anlamda ambargolar ve izolasyonlara rağmen KKTC’nin, Anavatan Türkiye’nin desteğiyle dünyada kendini kabul ettirmeye başladığını söyledi.
Kıbrıs’ta iki ayrı halk olduğu gerçeğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, 1571’den beridir verilen mücadeleye dikkat çekti.
“Bizim duruşumuz ve siyasetimiz Doğu Akdeniz’de Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte hareket etmektir” ifadelerini kullanan Tatar, hiçbir şart ve koşulda Türkiye ile bağların kopmayacağını kaydetti.
Egemenliğin tescil edilmesinin önemini vurgulayan Tatar, “Özellikle Rum-Yunan ikilisinin siyaseti, bizleri yok etmek ve bizlerin Anadolu ile kutsal ve kadim bağlarını koparmaktır” diye konuştu. Her zaman Kıbrıs’ın bir Yunan adası olması hayalinde olunduğunu dile getiren Tatar, bir Rum siyasetçinin, Yunanistan’da, “Federasyon, Kıbrıs’ı Yunanistan bağlayan tek çözüm yoludur” dediğini belirtti ve buna tepki gösterdi.
“Hedefleri Kıbrıs’ı hala AB oyunları ile Yunanistan’a bağlamak” diyen Tatar, Annan Planı’ndan sonra Kıbrıslı Türklere verilen sözlerin hiçbirinin tutulmadığına vurgu yaptı. Kıbrıs Türk halkına yönelik izolasyon ve ambargoların kalkmadığını ifade eden Tatar, “Hala daha bize baskı yapıyorlar. Eğer siz Rumlarla anlaşırsanız o zaman ambargolar kalkar diyorlar” şeklinde konuştu.
“KKTC’YE SAHİP ÇIKACAĞIZ”
KKTC’ye sahip çıkacaklarının altını çizen Tatar, uzun bir tarih ve mücadele sonrasında Kıbrıs’ın kuzeyinde bir Türk devleti kurulduğunu kaydetti.

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KKTC’nin bir turist ve eğitim adası olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının huzuru ve geleceğe umutla bakabilmesi için her zaman olduğu gibi Türkiye’nin desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi.
Kayseri’den Ercan’a direkt uçuşların başlaması temennisini dile getiren Tatar, KKTC’nin doğasına, kültürüne, tarihine dikkat çekerek, bunların turizm açısından kıymetli olduğunu belirtti.
KKTC üniversitelerinden mezun olup bugün önemli noktalara gelen öğrenciler olduğunu ifade eden Tatar, 1974’ten sonra büyük başarılara imza atıldığını kaydetti.
İlişkilerin daha da geliştirilmesinin önemini vurgulayan Tatar, Kıbrıs’ta verilen mücadelenin hak ettiği noktaya gelmesi temennisini dile getirdi. Çok bedeller ödendiğini dikkat çeken Tatar, dünyanın da bunları bildiğini ifade etti.
Tatar, Kayseri’de bulunmaktan duyduğu mutluluğu da bir kez daha dile getirdi.
AKMERMER
MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer de, Cumhurbaşkanı Tatar’a “hoşgeldiniz” diyerek, MÜSİAD ile ilgili bilgiler verdi.
Türk sanayisine ve iş dünyasına katkı sunmaya devam ettiklerini dile getiren Akmermer, Cumhurbaşkanı Tatar’a KKTC’nin önderi olarak verdiği mücadelede başarılar diledi. Akmermer, Kayseri sanayici ve iş adamları olarak KKTC’ye yatırım yapma noktasında ciddi ikili görüşmeleri olduğunu da ifade etti.
 

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Son Güncelleme: 29.01.2022 10:27
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