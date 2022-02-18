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Tatar: “Herkes haddini bilmeli”

18 Şubat 2022 Cuma 14:30
Tatar: “Herkes haddini bilmeli”

“ÜLKEDEKİ HUZURU, BARIŞI, İKİ HALKIN KOMŞULUK İLİŞKİLERİNİ DÜRTEN VE BOZAN KİLİSEDİR”

“DİN İNSANLARININ MAKİNELİ TÜFEKLERLE HEDEF TARAMASINI ELEŞTİRDİK… PAPAZLARDAN HAKARET VE TEHDİDE VARAN, İŞİ BAMBAŞKA YERLERE GÖTÜREN AÇIKLAMALAR GELDİ… …”

“KIBRISLI TÜRKLERİN SEÇİLMİŞ LİDERİNE YÖNELİK YAPILAN BU AÇIKLAMALAR KABUL EDİLEMEZ…”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kilisenin Güney Kıbrıs’ta siyasete, eğitime ve milli meselelere yön verdiğini, Türk düşmanlığının topluma aşılanmasında ve tahriklerde etkili olduğunu kaydederek, “Ülkedeki huzuru, barışı, iki halkın komşuluk ilişkilerini dürten ve bozan kilisedir. Bunu zaten biliyoruz…” dedi.

Güney Kıbrıs’taki papazların tatbikata katılmasını yaptığı açıklamayla kınadığını, din insanlarının makineli tüfeklerle hedef taraması kadar garip bir durum olamayacağını, kilisenin böyle bir işin yer almasını eleştirdiğini kaydeden Tatar, “Tespitimiz doğruydu ancak oradaki en üst düzey papazlardan hakaret ve tehdide varan, işi bambaşka yerlere götüren açıklamalar geldi” şeklinde konuştu.

Tatar, Konstantias ve Mağusa Metropoliti Vasilios’un Alfa Televizyonu’na yaptığı açıklamalarla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) değerlendirmede bulundu.

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Kilisenin ve herkesin haddini bilmesi gerektiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türklerine ve seçilmiş liderine yönelik yapılan açıklamaların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Kilisenin Güney’deki siyasete, eğitime ve milli meselelere yön verdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, şunları da belirtti:

“Kilisenin Türk düşmanlığının topluma aşılanmasında, tahriklerde, Enosis’te ve Akritas Planı’nda ne kadar etkili olduğunu biliyoruz. Bu hâlâ devam ediyor. Irkçı, aşırı Helenist düşünceye sahip, Ortodoks dinini meselelerin üzerinde gören, sorgulanamaz durumda olan kilise Güney’deki her türlü siyasi erki etkiliyor. Kimse kiliseye ters düşmüyor. Bunları sorgulamak önemli…”

“BİZDE RUMLARDAKİ GİBİ NEFRET SÖYLEMİ YOK”

Kıbrıs Türk halkının kindar değil hoş görülü olduğunu, meselelere de bu doğrultuda baktığını vurgulayan Tatar, “Bizde Rumlardaki gibi nefret söylemi yok” dedi.

Kıbrıslı Türklerin barış ve huzur istediğini, barışın da adaya 1974’te geldiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bu ülkedeki huzuru, barışı, iki halkın komşuluk ilişkilerini dürten ve bozan kilisedir. Bunu zaten biliyoruz…” şeklinde konuştu.

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Son Güncelleme: 19.02.2022 00:42
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