Tatar: Herhangi bir kimyasal zehir yoktur

Başbakan Ersin Tatar, akşam geç saatlerde S 200 füzesinin bir parçasının KKTC Taşkent- Güngör arasındaki bölgeye düştüğünü ve bölgede ciddi bir tahribat meydana geldiğini anımsattı.

Tatar, “Halkımız rahat olsun. Bunun bir kaza sonucu olabileceği anımsanarak, yakın zamanda tekrarlanacağı veya bölgenin risk altında olabileceği düşünülmesin” dedi.

BRT