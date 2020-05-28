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Tatar: “Hedefimiz ekonominin eski noktaya gelebilmesi "
TATAR'DAN AÇIKLAMALAR

Tatar: “Hedefimiz ekonominin eski noktaya gelebilmesi "

Başbakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Tatar, bu sabah bir televizyon programına katılarak soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu.

28 Mayıs 2020 Perşembe 05:00
Tatar: “Hedefimiz ekonominin eski noktaya gelebilmesi "
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Başbakan Ersin Tatar,  hedeflerinin ekonominin kısa süre içinde eski noktasına gelebilmesi için gereken zemini oluşturmak ve sağlıklı bir şekilde ileri gitmesinin yolunu açmak olduğunu, Türkiye ile imzalanan Antlaşma’nın buna destek sağlayacağını söyledi.

“Reel sektör için ayrılan kaynağın nasıl kullanılacağının” sorulması üzerine Başbakan Tatar şunları söyledi:

“REEL SEKTÖR İÇİN AYRILAN KAYNAK…”

“ Türkiye’nin sağladığı bir destek var ama siz elinizdeki imkânları da değerlendirmek durumundasınız. Herkesin ve tüm sektörlerin beklentileri vardır. Burada dengeli davranmak ve doğru yönetmek önemlidir. Biz ülkeyi herkesten görüş alarak yönetiyoruz. Bizim dediğimiz olacak demiyoruz. Hep birlikte değerlendirecek ve süreci yöneteceğiz. Bu kaynak önemli bir kaynaktır. Dağılımında nasıl bir süreç izlenir değerlendirilecektir. Kamu maliyesinin ülke ekonomisi için çok önemli olan kendi sorumlulukları vardır. Kamu maaşları, emekli maaşları, sosyal sigortalar, işsizlik ödeneklerinin yanında, ihtiyaçlıya, tüm bunlar sosyal adaletin parçasıdır. Reel sektör için de elbette kaynak gerekmektedir ve bu da değerlendirilmektedir.” 

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’den kaynak akışının nasıl olacağına ilişkin bir başka soru üzerine ise savunma giderleri için verilecek kaynağın en erken zamanda geleceğini düşündüğünü, kaydetti ve “Alt yapı ve projeler var, onlar da hak edişe bağlı olarak, projelerin gelişmesine bağlı olarak -ki şu an devam eden projeler var gelecektir. Kamu maliyesine yapılacak katkı ise teknik heyetlerin yapacağı değerlendirmelere bağlı olarak önümüzdeki süreçte olacaktır” dedi. 

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“KIB-TEK, KOOPERATİF”
“KIB-TEK, Kooperatif” gibi sektörlerle ilgili kararlar alınması gerektiğinin söylenmesi ve bununla ilgili radikal karar almakta kararlı  olup olmadığının sorulması üzerine ise şöyle konuştu:

“Biz ekonomiyi mantıkla yönetmeye çalışıyoruz. Burada hassasiyetlerimiz var. Önemli olan ekonomiyi sağlıklı bir yapı içinde ele almak turizm, eğitim, konut sektörünün büyümesini sağlamaktır. Bu gelişme olunca ekonomi büyüyecek sıkıntılar azalacaktır. Kamuya bağlı kurum ve kuruluşların etkinliğinin ve rekabet edilebilirliğinin arttırılması için oralarda da mali disiplinin uygulanması ve popülizme taviz vermeden yönetilmesi temennimizdir. Biz bu düşüncedeyiz. Halkın yararına olanın bu olduğu inancındayız”.

VİRÜSLE MÜCADELE KONUSU….

Başbakan Ersin Tatar bir başka soruyu yanıtlarken de, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili tavrını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın KKTC’nin virüsle mücadelesi ve Doğu Akdeniz politikası ile ilgili söyledikleri hakkında ise Tatar şöyle konuştu:

“ Sayın Oktay virüs dolayısıyla yaptığımız çalışmaları takdirle karşıladıklarını ifade etti. Bunu belirterek bize desteklerini sürdüreceklerini ifade etmeleri ülkemizdeki ortam için önemlidir. Sayın Oktay’ın Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin Türkiye tarafından yakından izlendiğini ve hakların korunacağını vurgulamasının da büyük önemi vardır. Bütün bunlar bir zemindir ve bu zemin üzerinde KKTC’nin ayrı bir yapı olarak güçlendirilmesi söz konusudur. O zemin yoksa desteğin sürekliliği net değilse finansmanı nasıl sağlayacaksınız? Ekonomik yapıyı ileri taşımak hepimizin temennisidir. Biz bunun için çalışıyoruz. Biz ülkeyi yönetenler olarak kaynakları en iyi şekilde kullanmak, adaletli bir  süreç izlemek durumundayız.KKTC’de üretime, vatandaş istihdamına gereken önemive değeri vermek lazımdır.Bunun için bir teşvik modeli geliştirmeliyiz.”

Son Güncelleme: 27.05.2020 21:43
Anahtar Kelimeler:
Mali Işbirliği ProtokolErsin Tatar
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