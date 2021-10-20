Tatar: “Halkla iç içe olan muhtarlarımızın hizmetleri büyüktür”

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, muhtarların en önemli yerel yönetim unsurlarından biri olduğunu, halkla iç içe olan muhtarların hizmetlerinin büyük önem arz ettiğini belirten Tatar, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutladı.

Siyasi görüşü ne olursa olun, muhtarların insan ve vatan sevgisiyle ülkelerine hizmet ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, muhtarların Milli Mücadele yıllarında önemli görevler üstlendiğini hatırlattı.

Kıbrıs Türk halkının bağrından çıkmış muhtarların, kendi bölgelerinin en sevilen ve en çok itimat edilen insanları olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, rahmetli Başbakanlardan İrsen Küçük kabinesinde Maliye Bakanlığı görevinde bulunduğu dönemden bugüne kadar, muhtarlara yönelik yapılan birçok olumlu çalışmanın içerisinde bulunduğunu, ilk kez bu dönemde muhtarlara yönelik aylık ödenek çıkarıldığını anımsattı.

“MUHTARLARIMIZA SAHİP ÇIKMALIYIZ”

Cumhurbaşkanı Tatar, muhtarlara hem halkın hem de hükümetin sahip çıkmasının öneminin altını çizerek, muhtarların verdikleri hizmetlerin daha kurumsal bir yapıya kavuşması temennisinde bulundu.

Anavatan Türkiye’den gelerek KKTC’yi ziyaret eden muhtarların ülkede yaptığı temaslardan duyduğu memnuniyeti ifade eden Tatar, Türkiye’de görev yapan tüm muhtarların da 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’deki muhtarlarla Türkiye’deki muhtarlar arasındaki güçlü bağdan duyduğu mutluluğun altını çizdi.