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Tatar: “Halkın sorunlarını daha üst yönetimlere aktarmada, muhtarlarımızın rolü büyüktür”
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Tatar: “Halkın sorunlarını daha üst yönetimlere aktarmada, muhtarlarımızın rolü büyüktür”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz Ve Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti

22 Ekim 2022 Cumartesi 10:15
Tatar: “Halkın sorunlarını daha üst yönetimlere aktarmada, muhtarlarımızın rolü büyüktür”

Tatar: “Halkın sorunlarını daha üst yönetimlere aktarmada, muhtarlarımızın rolü büyüktür”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar, muhtarlara yönelik yapmış olduğu konuşmasında muhtarlığın ve muhtarların önemine değinerek, halkın sorunlarını daha üst yönetimlere aktarmada rollerinin büyük olduğunu söyledi ve kendisini ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

Muhtarlarla istişaresinin artarak devam edeceği vurgusunu da yapan Cumhurbaşkanı Tatar, ilerleyen süreçte muhtarların yaşamış olduğu sorunların masaya yatırılacağı bir çalıştay düzenlemeyi planladıklarını ifade etti. 

Sürekli halkın içinde olan muhtarların, sorunları en iyi bilen kişiler olduğunu da dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, muhtarlığın ciddiye alınması ve layıkıyla yapılması gereken bir görev olduğunu söyledi. 

Muhtarlar Birliği Başkanı Darbaz ve Yönetim Kurulu’na, ziyaretleri için tekrar teşekkür eden Tatar, kendisinin de siyasi yaşamı boyunca hep halkın içerisinde olduğunu ve halkla birlikte olmanın kendisine büyük bir enerji verdiğini ifade etti.

Darbaz da konuşmasında Cumhurbaşkanı Tatar’a, özellikle devlet daireleri ve bakanlıklar seviyesinde yaşamış oldukları sıkıntıları aktararak konu hakkında Cumhurbaşkanı Tatar'dan öncü olmasını ve icraat bağlamında muhtarların önünün açılması için destek vermesini talep etti

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Son Güncelleme: 22.10.2022 11:33
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